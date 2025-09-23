DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Basel - FC Luzern (28.09.2025)
FC Basel
16:30
FC Luzern
FC Basel
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Luzern
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Basel - FC Luzern
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Basel, Schweiz
St. Jakob-Park
Kapazität
37’994
