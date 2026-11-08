Gleich zwei Nati-Stars drohen für die letzten beiden Spiele des Jahres auszufallen. Bei Granit Xhaka zwickt der Oberschenkel, Johan Manzambi schmerzt der Knöchel. Bei beiden Teamstützen stehen offizielle Diagnosen noch aus.

Darum gehts Xhakas Nati-Comeback ist nach einer Wadenverletzung fraglich

Xhaka zog sich Verletzung im Warm-up gegen Chelsea zu

Sunderland-Coach Le Bris nennt noch keine Ausfalldauer

Es wird wohl nichts aus Granit Xhakas (34) Nati-Comeback im November. Der Captain, der wegen eines Strafverfahrens wegen eins gefälschten Covid-Zertifikats die letzten vier Länderspiele ausgesetzt hatte, droht nun auch verletzungsbedingt für die letzten beiden Länderspiele des Jahres auszufallen.

Dies, weil er sich im Warm-up vor dem Spiel gegen Chelsea eine Wadenverletzung zugezogen hat. Das hatte der geneigte Fernsehzuschauer am Sonntag zuerst nicht gewusst, denn Xhaka stand in der Startelf und begann auch. Doch er humpelt von der ersten Sekunde an und setzt sich bereits nach 124 Sekunden auf den Boden. Nach kurzer Behandlungspause wird er in der vierten Minute durch Jules Ahoka (20) ersetzt. Zuerst mutmasste man eine Verletzung im linken Fussgelenk, nachdem er nach 15 Sekunden einen Ball abgefangen hatte. Doch man mutmasste falsch.

«Es passierte im Warm-Up»

Sunderland-Coach Régis Le Bris klärt nach dem erlösenden 1:0 gegen Chelsea auf, dem ersten Sieg nach sieben Spielen ohne Dreier: «Es schaut nach einer Wadenverletzung aus», so der Franzose. «Es passierte im letzten Sprint des Warm-ups, wie so oft bei solchen Verletzungen. Granit hat dann dennoch versucht zu spielen.» Aber wie wir nun wissen, ohne echte Aussicht auf Erfolg.

Es würde erstaunen, sollte Xhaka für das erste Nations-League-Spiel am Freitag in Slowenien fit werden. Eine Wadenverletzung nach einem Sprint ist eigentlich fast immer eine Zerrung. Und das heisst dann meistens: zwei, drei Wochen Pause. Auch wenn Le Bris den Zeitrahmen des Ausfalls noch offen liess.

Fällt auch Manzambi aus?

Und die Xhaka-News sind nicht die einzige mögliche Hiobsbotschaft, die Trainer Murat Yakin am Montag erreichen könnte. Auch Johan Manzambi musste am Sonntag verletzt ausgewechselt werden. Beim Stand von 4:2 für seinen Klub Aston Villa wird der Nati-Shootingstar in der 72. Minute von Leny Yoro von Gegner Manchester United mit offener Sohle am Knöchel erwischt.

Ein Brutalo-Foul, für das es nicht mal eine Karte gibt. Der Genfer muss wenige Minuten später ausgewechselt werden. Laut Blick-Informationen herrscht auch im Fall Manzambi grosse Sorge, ob er sich am Montag der Nati anschliessen kann oder gar für die beiden Spiele ausfällt.

In beiden Fällen liegt eine offizielle Diagnose noch nicht vor. Und solange dies nicht der Fall ist, bleibt es beim Bangen um die beiden Nati-Stars in den Nations-League-Spielen in Slowenien und gegen Schottland.