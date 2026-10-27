Granit Xhaka und Breel Embolo kehren im November in die Schweizer Nati zurück. Das gibt der Schweizer Fussballverband (SFV) am Dienstag bekannt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Im letzten Zusammenzug der Schweizer Nati fehlten sowohl Granit Xhaka (34) als auch Breel Embolo (29) im Aufgebot. Bei beiden waren Covid-Themen ausschlaggebend für die Abwesenheit. Für den nächsten Zusammenzug im November werden beide wieder in den Kreis der Nati zurückkehren, das gibt der SFV am Dienstag bekannt.

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«Wir haben uns unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven damit auseinandergesetzt. Die konkreten Umstände der beiden Angelegenheiten, die abgeschlossenen juristischen Verfahren und die bereits erfolgten sportlichen Konsequenzen sind in den Entscheid eingeflossen. Wir sind überzeugt, dass eine Rückkehr ins Nationalteam im November verantwortbar und richtig ist», wird Nati-Direktor Pierluigi Tami in der Mitteilung zitiert.

Xhaka bleibt Captain

Neben der Rückkehr des Duos stand auch noch die Captain-Frage um Xhaka im Raum. Auch da schafft der Verband Klarheit: Xhaka bleibt Captain. Das haben Nati-Trainer Murat Yakin und der Spielerrat einstimmig entschieden. Yakin ist über die Entscheidung des Verbandes erfreut: «Ich freue mich, dass ich für das Kaderaufgebot im November wieder uneingeschränkt selektionieren kann», so der Nati-Trainer.

Das Kader für die letzten beiden Spiele der Nations League gegen Slowenien und Schottland wird Murat Yakin am Donnerstag, dem 5. November 2026, bekannt geben.