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Muss gegen Chelsea früh raus
Verhindert Verletzung Xhakas Nati-Comeback?

Sorgen um Granit Xhaka: Der Nati-Captain muss im Heimspiel gegen Chelsea früh verletzt raus.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Granit Xhaka verletzt sich gegen Chelsea früh.
Foto: imago/Sportimage
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nur rund zwei Minuten dauert Granit Xhakas (34) Auftritt mit Sunderland gegen Chelsea. Der Nati-Captain macht beim Abfangen eines langen Balls wohl einen falschen Schritt. Er setzt sich auf den Boden und wird nach kurzer Behandlungspause in der 4. Minute durch Jules Ahoka (20) ersetzt. Es handelt sich wohl um eine Verletzung im linken Fussgelenk. Bereits vor Ablauf der ersten Spielminute sieht man den Sunderland-Captain im Mittelfeld humpeln. Er versucht noch, ob der Schmerz nachlässt, ehe er nach exakt 124 Sekunden aufgibt.

Nachdem der Mittelfeldmotor aufgrund der Covid-Affäre um sein gefälschtes Impfzertifikat die Länderspiele im Oktober verpasst hatte, wurde der Kapitän von Murat Yakin am Donnerstag wieder ins Kader berufen. Nach der frühen Auswechslung am Sonntagnachmittag ist nun unklar, ob Xhaka am Montag ins Nati-Camp einrücken kann.

Sportlich gesehen ist immerhin sein Team Sunderland auf Kurs. Enzo Le Fée (26) bringt den Tabellenletzten in der 36. Minute per Penalty in Führung.

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        21114745 entity_logo_schweiz
        Schweiz
        21133686 entity_logo_sunderland
        Sunderland