Nur rund zwei Minuten dauert Granit Xhakas (34) Auftritt mit Sunderland gegen Chelsea. Der Nati-Captain macht beim Abfangen eines langen Balls wohl einen falschen Schritt. Er setzt sich auf den Boden und wird nach kurzer Behandlungspause in der 4. Minute durch Jules Ahoka (20) ersetzt. Es handelt sich wohl um eine Verletzung im linken Fussgelenk. Bereits vor Ablauf der ersten Spielminute sieht man den Sunderland-Captain im Mittelfeld humpeln. Er versucht noch, ob der Schmerz nachlässt, ehe er nach exakt 124 Sekunden aufgibt.
Nachdem der Mittelfeldmotor aufgrund der Covid-Affäre um sein gefälschtes Impfzertifikat die Länderspiele im Oktober verpasst hatte, wurde der Kapitän von Murat Yakin am Donnerstag wieder ins Kader berufen. Nach der frühen Auswechslung am Sonntagnachmittag ist nun unklar, ob Xhaka am Montag ins Nati-Camp einrücken kann.
Sportlich gesehen ist immerhin sein Team Sunderland auf Kurs. Enzo Le Fée (26) bringt den Tabellenletzten in der 36. Minute per Penalty in Führung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
2:0
10
19
22
3
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
1:0
10
3
18
5
Chelsea FC
0:1
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
2:0
10
3
15
8
Brentford FC
0:2
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Tottenham Hotspur
10
-1
12
11
Newcastle United
10
-3
12
12
Aston Villa
9
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
0:2
10
-6
11
15
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
FC Sunderland
1:0
10
-9
8
19
Manchester United
9
-5
7
20
Crystal Palace
0:1
10
-13
7