Die letzten beiden Nati-Spiele des Jahres stehen an. Trainer Murat Yakin bietet mit Samuel Ballet und Silas Huber zwei Neulinge auf.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Mit einem Remis gegen Slowenien könnte die Schweizer Nati am kommenden Freitag den Aufstieg in die Liga A der Nations League perfekt machen. Dafür bietet Nati-Trainer Murat Yakin nicht die üblichen 26, sondern 28 Spieler auf. Auf der Liste finden sich mit Silas Huber (21) und Samuel Ballet (25) auch zwei neue Namen.

«Wir beobachten unsere Goalies, zuletzt durfte Anthony Racioppi nochmals reinschnuppern. Jetzt darf sich Silas Huber beweisen», erklärt Yakin das Aufgebot des FCZ-Keepers. Er habe beim FCZ zuletzt mit guten Leistungen überzeugt, so der Nati-Coach weiter. Mit Samuel Ballet hat auch der zweite Neuling eine FCZ-Vergangenheit. Mittlerweile spielt der Flügelstürmer beim türkischen Aufsteiger Amed SK und liefert Skorer am Laufband.

«Er hat in letzter Zeit mit guten Leistungen überzeugt, ich freue mich, dass er dabei sein kann. Samuel lebt von seiner Schnelligkeit und Robustheit, kann auf den Flügeln spielen und Vargas und Ndyoe ersetzen», sagt Yakin über den Neuling. Beim FCZ habe Ballet in verschiedenen Systemen auf verschiedenen Position gespielt, schätzt Yakin die Vielseitigkeit des Flügelstürmers.

Was Yakin über Granit Xhaka, Breel Embolo und fehlende Namen sagt, kannst du unten im Ticker der Pressekonferenz nachlesen.