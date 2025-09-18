Uli Forte wird nach seiner Schiri-Kritik freigesprochen. In Zukunft muss der Winti-Trainer aber besser aufpassen, erklärt der Disziplinarrichter.

Winterthurs Trainer Uli Forte wird von der Liga freigesprochen. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Uli Forte wird nach Kritik am VAR nicht gesperrt

Disziplinarrichter warnt Forte vor weiteren ähnlichen Äusserungen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Uli Forte wird nicht gesperrt. Das hat der Disziplinarrichter der Swiss Football League (SFL) entschieden. Am Montag wurde ein Verfahren gegen den Winterthur-Coach eröffnet, weil er nach der 2:3-Heimniederlage gegen Sion am Sonntag öffentlich gegen VAR Nico Gianforte schoss.

«Herr Gianforte hat unser Spiel ein weiteres Mal verpfiffen. Im Letzigrund am Abend zuvor wird alles laufen gelassen, und hier wird das 2:1 zurückgenommen? Das geht nicht. Das ist keine Linie. Wir krampfen die ganze Woche und sind am Ende die, die ohne Punkte dastehen. Es fängt wieder so an, wie es letzte Saison war. Muss ich jetzt wieder Sperren einfangen?», redete sich Forte gegenüber Blue in Rage. Auch gegenüber Blick klang es ähnlich.

4:11 Highlights im Video: Lukembila übertölpelt Goalie Kapino mit Bogenlampe

Um die erwähnte Sperre kommt der Zürcher herum – anders als im Februar. Damals wurde er nach einer verschwörungstheoretisch angehauchten Schiri-Schelte – «wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen» – für zwei Spiele gesperrt.

Auch diesmal war es knapp: «Die Äusserung des Disziplinarbeklagten liegt an der äussersten Grenze des Tolerierbaren», erklärt der Disziplinarrichter. Bei weiteren kritischen Aussagen müsse Forte von nun an Vorsicht walten lassen, da bei weiteren ähnlichen Vorkommnissen von bewussten Unterstellungen ausgegangen werden könnte.

2:22 Meier über Schättin-Rot: «Der VAR ist dauernd auf der Suche nach Fehlern»

