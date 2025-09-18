DE
«Im Letzi liess man es laufen – es gibt keine klare Linie»
Nach wiederholter Schiri-Kritik
Winti-Coach Uli Forte kommt um Sperre herum

Uli Forte wird nach seiner Schiri-Kritik freigesprochen. In Zukunft muss der Winti-Trainer aber besser aufpassen, erklärt der Disziplinarrichter.
Publiziert: 16:39 Uhr
Winterthurs Trainer Uli Forte wird von der Liga freigesprochen.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts

  • Uli Forte wird nach Kritik am VAR nicht gesperrt
  • Disziplinarrichter warnt Forte vor weiteren ähnlichen Äusserungen
  • Forte wurde im Februar nach Schiri-Schelte für zwei Spiele gesperrt
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Uli Forte wird nicht gesperrt. Das hat der Disziplinarrichter der Swiss Football League (SFL) entschieden. Am Montag wurde ein Verfahren gegen den Winterthur-Coach eröffnet, weil er nach der 2:3-Heimniederlage gegen Sion am Sonntag öffentlich gegen VAR Nico Gianforte schoss. 

«Herr Gianforte hat unser Spiel ein weiteres Mal verpfiffen. Im Letzigrund am Abend zuvor wird alles laufen gelassen, und hier wird das 2:1 zurückgenommen? Das geht nicht. Das ist keine Linie. Wir krampfen die ganze Woche und sind am Ende die, die ohne Punkte dastehen. Es fängt wieder so an, wie es letzte Saison war. Muss ich jetzt wieder Sperren einfangen?», redete sich Forte gegenüber Blue in Rage. Auch gegenüber Blick klang es ähnlich. 

Um die erwähnte Sperre kommt der Zürcher herum – anders als im Februar. Damals wurde er nach einer verschwörungstheoretisch angehauchten Schiri-Schelte – «wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen» – für zwei Spiele gesperrt

Auch diesmal war es knapp: «Die Äusserung des Disziplinarbeklagten liegt an der äussersten Grenze des Tolerierbaren», erklärt der Disziplinarrichter. Bei weiteren kritischen Aussagen müsse Forte von nun an Vorsicht walten lassen, da bei weiteren ähnlichen Vorkommnissen von bewussten Unterstellungen ausgegangen werden könnte. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
