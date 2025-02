1/5 Winti-Coach Uli Forte wird bestraft. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Kurz nach der 2:3-Niederlage seines Teams am vergangenen Sonntag erhebte Winterthur-Trainer Uli Forte schwere Vorwürfe gegen die Schiedsrichter und die Liga. Dafür gibts nun die Quittung: Die Swiss Football League sperrt Forte für zwei Spiele. Das gibt die Liga am Donnerstagnachmittag bekannt.

Forte war bereits während des Spiels mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden und hätte das Heimspiel vom kommenden Samstag gegen YB sowieso verpasst. Aufgrund seiner Äusserungen über die Schiedsrichter kommt nun ein weiteres Spiel dazu.

«Es gab nun eine Retourkutsche»

«Wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen», tobte Uli Forte bereits wenige Tage vor dem Luzern-Spiel. Die Liga liess Fortes Aussagen nach dem FCZ-Spiel ungestraft. Doch nur drei Tage später setzt der Bassersdorfer einen obendrauf. Winterthur verliert trotz zweimaliger Führung 2:3 in Luzern. «Ich dachte nicht, dass es noch schlimmer kommen kann. Doch scheinbar geht es», resümiert er am Sonntag nach dem Spiel.

«Ich muss die Niederlage auf meine Kappe nehmen. Ich habe nach dem FCZ-Spiel Tatsachen angesprochen. Das ist bei ein paar Leuten wahrscheinlich nicht gut angekommen. Ich muss mich bei meinem Team entschuldigen, sie haben eine wahnsinnige Leistung gezeigt. Weil ich letzte Woche Fakten erzählt habe, waren ein paar Leute verärgert und es gab nun eine Retourkutsche», prangerte er daraufhin an.

