1/5 Uli Forte ist mit den Nerven am Ende. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Auf einen Blick Uli Forte sorgt mit bizarren Interviews für Aufsehen

Forte wittert eine Verschwörung gegen Winterthur nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen

Die Swiss Football League eröffnet ein Verfahren gegen den Coach Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Unterhaltung ist mit Uli Forte (50) garantiert. So war es bei seinen bisherigen zehn Trainerstationen. Und so ist es nun auch in Winterthur, wo er erst seit gut eineinhalb Monaten im Amt ist. Denn er hat schon einiges geliefert. Nicht aber auf dem Platz. Da beträgt der Punkteschnitt aus fünf Partien mickrige 0,2 Punkte. Von forte (zu Deutsch: stark) kann bislang keine Rede sein.

Auffallen tut Forte bislang deutlich mehr mit bizarren Interviews. So war es letzte Woche nach der 0:2-Pleite gegen den FCZ, als er erst die Schiedsrichter kritisierte, dass sie nicht alle Teams gleichbehandeln würden. Hintergrund war eine Szene beim Stand von 0:0, in der ein Zürcher seiner Meinung nach mit Rot vom Platz hätte fliegen müssen. Darauf hin kam er zum Schluss: «Wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen!»

«Scheinbar geht's noch schlimmer»

Die Liga liess Fortes Aussagen ungestraft. Doch nur drei Tage später setzt der Bassersdorfer einen obendrauf. Winterthur verliert trotz zweimaliger Führung 2:3 in Luzern. «Ich dachte nicht, dass es noch schlimmer kommen kann. Doch scheinbar geht es», resümiert er am Sonntag nach dem Spiel.

2:22 Meier über Schättin-Rot: «Der VAR ist dauernd auf der Suche nach Fehlern»

Tatsächlich hat Winterthur in Luzern viel Pech. Vor allem über die Rote Karte gegen Tobias Schättin wird heftig debattiert. Sie steht sinnbildlich dafür, wie sehr die Schiedsrichter mit dem VAR an Eigenverantwortung und Kompetenz eingebüsst haben. Forte sieht das genauso und wittert deshalb eine noch grössere Verschwörung gegen Winterthur als noch am Donnerstag.

Winti-Schättin wird trotz «Fehler» für ein Spiel gesperrt Kurz vor der Pause fliegt Winterthurs Tobias Schättin in der Partie gegen Luzern nach einem VAR-Eingriff vom Platz. Schiedsrichter Johannes von Mandach bezeichnet den Platzverweis nach dem Spiel als Fehler – gesperrt wird der Winterthurer Defensivmann trotzdem: Schättin verpasst das Spiel gegen YB gesperrt. Das gibt die Liga am Montagnachmittag bekannt. Neben Schättin müssen am kommenden Wochenende diverse weitere Spieler eine Sperre absitzen: Rayan Kadima (FC Stade-Lausanne-Ouchy) und Mathis Magnin (Etoile Carouge FC) müssen nach ihren Platzverweisen wegen groben Foulspiels jeweils zwei Spiele pausieren. Acht weitere Spieler verpassen wegen der vierten Gelben Karte in der laufenden Saison die nächste Runde der Super League bzw. der Dieci Challenge League: Cheveyo Tsawa (Zürich), Timothé Cognat (Servette), Fabio Saiz (Neuchâtel Xamax), Nassim Zoukit (Etoile Carouge), Nehemie Lusuena (Bellinzona), Lars Traber (Vaduz), Nico Maier und Simone Rapp (Wil). Dazu muss Stade-Lausanne-Ouchy-Coach Dalibor Stevanovic nach seiner Roten Karte gegen Aarau das nächste Spiel von der Tribüne aus schauen. Kurz vor der Pause fliegt Winterthurs Tobias Schättin in der Partie gegen Luzern nach einem VAR-Eingriff vom Platz. Schiedsrichter Johannes von Mandach bezeichnet den Platzverweis nach dem Spiel als Fehler – gesperrt wird der Winterthurer Defensivmann trotzdem: Schättin verpasst das Spiel gegen YB gesperrt. Das gibt die Liga am Montagnachmittag bekannt. Neben Schättin müssen am kommenden Wochenende diverse weitere Spieler eine Sperre absitzen: Rayan Kadima (FC Stade-Lausanne-Ouchy) und Mathis Magnin (Etoile Carouge FC) müssen nach ihren Platzverweisen wegen groben Foulspiels jeweils zwei Spiele pausieren. Acht weitere Spieler verpassen wegen der vierten Gelben Karte in der laufenden Saison die nächste Runde der Super League bzw. der Dieci Challenge League: Cheveyo Tsawa (Zürich), Timothé Cognat (Servette), Fabio Saiz (Neuchâtel Xamax), Nassim Zoukit (Etoile Carouge), Nehemie Lusuena (Bellinzona), Lars Traber (Vaduz), Nico Maier und Simone Rapp (Wil). Dazu muss Stade-Lausanne-Ouchy-Coach Dalibor Stevanovic nach seiner Roten Karte gegen Aarau das nächste Spiel von der Tribüne aus schauen. Mehr

Fragwürdiger Grund für Niederlage

«Ich muss die Niederlage auf meine Kappe nehmen. Ich habe nach dem FCZ-Spiel Tatsachen angesprochen. Das ist bei ein paar Leuten wahrscheinlich nicht gut angekommen. Ich muss mich bei meinem Team entschuldigen, sie haben eine wahnsinnige Leistung gezeigt. Weil ich letzte Woche Fakten erzählt habe, waren ein paar Leute verärgert und es gab nun eine Retourkutsche», prangert Forte an.

2:44 Meier über Rrudhani-Szene: «Er begeht ein Stürmerfoul – wieso greift VAR nicht ein?»

In Richtung Swiss Football League hält er dann fest: «Ich muss mich selber hinterfragen – man darf gewisse Sachen nicht sagen.» Die Disziplinarkammer der Swiss Football League (SFL) hat daraufhin ein Verfahren gegen den Winti-Trainer eröffnet. Wie die Liga mitteilt, kann der 50-jährige Coach nun Stellung zum Vorfall beziehen.

Im nächsten Spiel gegen YB am Samstagabend wird Forte jedenfalls sicher nicht an der Seitenlinie stehen. Denn kurz vor Schluss der Partie in Luzern wurde er mit Gelb-Rot vom Feld geschickt, woraufhin er ironisch in Richtung des Referees Johannes von Mandach applaudierte.

Sorgen bereitet Forte den eigenen Platzverweis aber nicht wirklich. «Ich hätte sowieso aufgrund meiner vierten Gelben Karte gefehlt. Es ist nur ein Spiel.» Für Winterthur ist aber längst jede Partie mehr als «nur» ein Spiel. Es geht ums Überleben in dieser Liga. Und ob er mit solchen Aussagen dem Team weiterhilft, darf bezweifelt werden.