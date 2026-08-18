Ex-GC-Spieler Sven Köhler hat einen neuen Klub

Sven Köhler (29) hat nach seinem Aus bei GC einen neuen Verein gefunden. Der Defensivspieler hat beim AEK Larnaka auf Zypern einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Der Deutsche kam erst in der Winterpause von Eintracht Braunschweig zum Rekordmeister und musste den Verein nach der Klub-Übernahme durch die Bridge Football Group nach einer halben Saison bereits wieder verlassen. «Leider ist es bereits wieder Zeit, um Abschied zu nehmen», kommentierte Köhler den Abgang, «am ersten Tag nach der Übernahme wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr Teil der GC-Pläne bin. Daher war ich gezwungen, eine Lösung mit dem Klub zu finden.»
Als Konsequenz wurde sein Vertrag aufgelöst, sodass er sich ablösefrei einem neuen Verein anschliessen kann.
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