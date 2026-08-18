DE
FR
Abonnieren

Nach Vertragsauflösung
Ex-GC-Spieler Sven Köhler hat einen neuen Klub

Neuer Klub für Ex-GC-Spieler Sven Köhler. Der Deutsche spielt ab sofort auf Zypern.
Publiziert: vor 45 Minuten
Kommentieren
Sven Köhler wechselt nach Zypern.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Sven Köhler (29) hat nach seinem Aus bei GC einen neuen Verein gefunden. Der Defensivspieler hat beim AEK Larnaka auf Zypern einen Zweijahresvertrag unterschrieben. 

Der Deutsche kam erst in der Winterpause von Eintracht Braunschweig zum Rekordmeister und musste den Verein nach der Klub-Übernahme durch die Bridge Football Group nach einer halben Saison bereits wieder verlassen. «Leider ist es bereits wieder Zeit, um Abschied zu nehmen», kommentierte Köhler den Abgang, «am ersten Tag nach der Übernahme wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr Teil der GC-Pläne bin. Daher war ich gezwungen, eine Lösung mit dem Klub zu finden.» 

Als Konsequenz wurde sein Vertrag aufgelöst, sodass er sich ablösefrei einem neuen Verein anschliessen kann. 

Noch näher dran an GC

Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League