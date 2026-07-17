GC löst Vertrag mit Deutschland-Routinier auf

Sven Köhler und die Grasshoppers gehen nach nur einem halben Jahr getrennte Wege. Der Vertrag des 29-Jährigen wird aufgelöst.

«Leider ist es bereits wieder Zeit, um Abschied zu nehmen», schreibt Sven Köhler in seiner Instagram-Story am Freitagabend. Denn wie die Grasshoppers zeitgleich auf ihrem Kanal bekannt geben, wird der Vertrag des Deutschen beim Rekordmeister aufgelöst. Man habe sich auf eine sofortige Auflösung geeinigt, heisst es im Post.

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Für Köhler geht damit ein kurzer Abstecher in die Schweiz vorzeitig zu Ende. Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Winter von Eintracht Braunschweig zu den Hoppers, in der Rückrunde kam er auf 15 Einsätze. Wie der Deutsche in seinem Statement weiter schreibt, hätte er gerne weiterhin für GC gespielt.

«Stolz Teil der GC-Familie zu sein»

Doch nach der Übernahme durch die neuen Besitzer habe sich alles verändert. «Am ersten Tag nach der Übernahme wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr Teil der GC-Pläne bin. Daher war ich gezwungen, eine Lösung mit dem Klub zu finden.»

Trotz des abrupten Endes drückt Köhler den Hoppers weiterhin die Daumen. «Ich bin stolz ein Teil der GC-Familie gewesen zu sein, auch wenn es kürzer war als erhofft.» Wie es für Köhler weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

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