Inmitten des Cupspiels gegen Sion vermeldet GC plötzlich einen Präsidentenwechsel. Doch wer ist der US-Amerikaner John Thorrington? Blick stellt dir den neuen Mann vor. Und die Hoppers erklären den speziellen Zeitpunkt der Kommunikation.

Darum gehts GC kündigt Präsidentenwechsel während Cup-Viertelfinal-Halbzeit an

Neuer Präsident Thorrington war jüngster US-Spieler bei Manchester United

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es war ein spezieller Zeitpunkt, den GC für die Bekanntgabe des Präsidentenwechsels wählte. In der Halbzeitpause des Cup-Viertelfinals gegen Sion verschickten die Hoppers die Mitteilung, dass Stacy Johns (48) als Verwaltungsratspräsidentin zurücktritt und durch John Thorrington (46) ersetzt wird.

Johns, die seit Januar 2024 im Amt war, verlässt nicht nur GC, sondern auch den Los Angeles Football Club. Und sie hat schon einen neuen Job: Die US-Amerikanerin übernimmt beim kalifornischen Frauenfussball-Klub Bay FC die CEO-Rolle. Dies bestätigt der Verein ebenfalls am Dienstagabend Schweizer Zeit.

Auf Anfrage von Blick erklärt GC den Zeitpunkt der Kommunikation: «Der Grund für den Zeitpunkt war die Zeitverschiebung in den USA. Die Pressemeldung musste zeitnah mit der Veröffentlichung in Kalifornien raus. Dies entspricht gängiger Praxis. Aus diesem Grund war ein Abwarten bis nach Spielende nicht möglich. Dies hätte zu einer Verzögerung unserer Kommunikation geführt, während die Information bereits veröffentlicht war.»

Als Teenie zu Manchester United

Doch wer ist der neue Mann an der GC-Spitze? John Thorrington ist seit der Gründung des Los Angeles Football Club 2014 eine der wichtigsten Personen in der Chefetage des Klubs. Er fungierte in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Co-Präsident und Sportchef.

Und Thorrington weiss auch, wie es ist, einen Ball am Fuss zu haben. Denn bevor er zum Funktionär wurde, war er selbst aktiver Profifussballer. In jungen Jahren galt der Mittelfeldspieler als vielversprechendes Talent. Als er mit 17 Jahren zu Manchester United wechselte, wurde er zum damals jüngsten US-Amerikaner, der je bei einem Premier-League-Klub unterschrieb.

Über 100 MLS-Spiele

Nachdem er sich bei den Red Devils nie durchsetzen konnte, wechselte er zu Bayer Leverkusen, wo es aber auch nur zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft reichte. Nach einem Abstecher in der dritten englischen Liga gings 2005 schliesslich wieder zurück in die Heimat.

In den USA absolvierte Thorrington dann über 100 MLS-Spiele für mehrere Klubs und wurde US-amerikanischer Nationalspieler. Immerhin absolvierte er vier Länderspiele im USA-Trikot.

Als bester Sportchef ausgezeichnet

Nach dem Karriereende gings für ihn dann in die Chefetage des LAFC. Mit Erfolg. Der Verein ist erst zehn Jahre alt, hat sich aber bereits als Topklub der MLS etabliert und wurde einmal Meister. Thorrington selbst wurde vor zwei Jahren für seine Arbeit geehrt, als er 2024 zum «MLS Sporting Executive of the Year» ernannt wurde. Der Award für den besten Sportchef der US-Profiliga.

Jetzt soll er auch die Grasshoppers weiterbringen. «Es ist mir eine Ehre», wird Thorrington von GC zitiert. «Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft arbeiten.»

Schon bevor Thorrington Präsident wurde, war er bei den Hoppers involviert und habe laut GC «zu strategischen und sportlichen Initiativen beigetragen». Zudem liess er sich schon in der Schweiz blicken: So unterstützte er die Hoppers beispielsweise beim kapitalen Barrage-Spiel gegen Thun vor zwei Jahren vor Ort, wie Ex-Trainer Marco Schällibaum in einem Interview mit Blick damals erzählte.

