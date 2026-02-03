DE
Mehrere Wochen out
FCZ-Talent verletzt sich im Training an der Hüfte

Jill Stiel hat sich im Training an der Hüfte verletzt. Aufgrund seiner Muskelverletzung fällt der 17-Jährige mehrere Wochen aus.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Jill Stiel (links) fehlt dem FCZ mehrere Wochen.
Foto: keystone-sda.ch
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach mehreren Abgängen wird die Personaldecke beim FC Zürich immer dünner. Jetzt fällt mit Jil Stiel ein weiterer Offensivspieler aus. Wie der FCZ am Dienstag mitteilt, hat sich der 17-Jährige im Training an der Hüfte verletzt. Er wird Trainer Dennis Hediger drei bis vier Wochen fehlen.

Stiel kam in der laufenden Saison vor allem in der U21 zum Einsatz, in neun Spielen erzielte er einen Treffer und legte vier weitere vor. In der Super League kommt er bisher auf einen Teileinsatz, bei der 3:4-Niederlage im Klassiker gegen den FC Basel darf er die letzten acht Minuten ran.

