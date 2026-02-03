DE
Verletzungen wurden zu viel
Ehemaliger FCZ-Meisterspieler beendet seine Karriere mit 32

Verletzungen zwingen Salim Khelifi zum Rücktritt. 2022 wurde der frühere Lausanne-Junior mit dem FC Zürich Schweizer Meister.
Publiziert: 15:53 Uhr
Salim Khelifi beendet seine Karriere.
  • Salim Khelifi (32) beendet seine Fussballer-Karriere
  • Zuletzt spielte er für Academia Puerto Cabello in Venezuela
  • Mit dem FCZ wurde er einst Meister
Petar Djordjevic
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Salim Khelifi (32) hängt seine Fussballschuhe an den Nagel. In einem Instagram-Post erklärt der ehemalige FCZ-Spieler am Dienstag: «Nach sorgfältiger Überlegung und aufgrund meiner Verletzungen habe ich mich entschlossen, meine Profifussballkarriere zu beenden.»

Der ehemalige Lausanne-Junior wurde im Jahr 2022 Meister mit dem FCZ, ehe es ihn auf die andere Seite des Globus' nach Perth verschlug. Zuletzt stand Khelifi bei Academia Puerto Cabello aus der ersten venezolanischen Liga unter Vertrag. In zehn Pflichtspielen erzielte der tunesisch-schweizerische Doppelbürger dort zwei Tore sowie zwei Assists.

Seit letztem Sommer stand er jedoch bei keinem Verein mehr unter Vertrag und zieht jetzt einen Schlussstrich. Khelifi schliesst in seinem Post ab: «Ich danke allen meinen Vereinen, Teamkollegen, Trainern und Fans für die unglaubliche Zeit und Unterstützung. Ich blicke dankbar zurück und schaue motiviert nach vorne – bereit für ein neues Kapitel.»

