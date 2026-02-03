Darum gehts
- Salim Khelifi (32) beendet seine Fussballer-Karriere
- Zuletzt spielte er für Academia Puerto Cabello in Venezuela
- Mit dem FCZ wurde er einst Meister
Salim Khelifi (32) hängt seine Fussballschuhe an den Nagel. In einem Instagram-Post erklärt der ehemalige FCZ-Spieler am Dienstag: «Nach sorgfältiger Überlegung und aufgrund meiner Verletzungen habe ich mich entschlossen, meine Profifussballkarriere zu beenden.»
Der ehemalige Lausanne-Junior wurde im Jahr 2022 Meister mit dem FCZ, ehe es ihn auf die andere Seite des Globus' nach Perth verschlug. Zuletzt stand Khelifi bei Academia Puerto Cabello aus der ersten venezolanischen Liga unter Vertrag. In zehn Pflichtspielen erzielte der tunesisch-schweizerische Doppelbürger dort zwei Tore sowie zwei Assists.
Seit letztem Sommer stand er jedoch bei keinem Verein mehr unter Vertrag und zieht jetzt einen Schlussstrich. Khelifi schliesst in seinem Post ab: «Ich danke allen meinen Vereinen, Teamkollegen, Trainern und Fans für die unglaubliche Zeit und Unterstützung. Ich blicke dankbar zurück und schaue motiviert nach vorne – bereit für ein neues Kapitel.»
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!