Gc empfängt im Cup-Viertelfinal den FC Sion im Letzigrund. Wie viele Fans im Stadion sein werden, ist derweil fraglich. GC-Trainer Scheiblehner im Cup-Inside über Muci-Abgang und hohe Ziele in diesem Wettbewerb.

Darum gehts GC-Trainer Scheiblehner hofft auf Fan-Unterstützung im Cup-Viertelfinal gegen Sion

Spekulationen über GC-Verkauf

Die News der Woche

Cup K.o-Phase statt Abstiegskampf – und die Vorfreude bei GC-Trainer Gerald Scheiblehner ist gross. «Ich habe mich mit dem Cup und der Tradition auseinandergesetzt – sowohl Sion als auch GC haben den Wettbewerb schon gewinnen können.» Dieser Wettbewerb habe für beide Klubs eine historisch starke Bedeutung. Umso mehr hofft der Österreicher auf Unterstützung der Fans.

Das Cupspiel ist zum Unverständnis einiger GC-Fans nicht im Saisonabo inkludiert, der Vorverkauf läuft schleppend. «Wir haben ein Heimspiel, wir können in den Halbfinal einziehen. Eigentlich ist es ein Spiel, wo man keine Ausreden hat, zu Hause zu bleiben. Jeder einzelne hilft», appelliert Scheiblehner an die GC-Anhängerschaft. Gemeinsam mit den Fans wolle man etwas erreichen im Cup. «Wir haben den Cupsieg als Ziel ausgemacht vor der Saison, und ein Halbfinaleinzug wäre ein riesiger Push für die nächsten Wochen in der Liga», so Scheiblehner.

Die grosse Frage

Wurde GC verkauft? Seit dem Wochenende wird heftig um den Grasshoppers Club spekuliert, dass LAFC Prozente oder gar die gesamten Anteile des Klubs verkauft haben soll. Ein Deal soll bereits unterschrieben sein, so die Gerüchte. Zahlreiche GC-Fans haben sich ebenfalls mit dieser Frage gemeldet. Blick hat bei den Verantwortlichen von LAFC sowie GC nachgefragt. Die Antwort: Da sei überhaupt nichts dran – auch nicht kurz vor Abschluss.

Gesagt ist gesagt

«Er macht im Training einen super Eindruck und wirkt erstmals richtig wieder richtig fit», sagt Gerald Scheiblehner über seinen Captain Amir Abrashi. Ein Startelfeinsatz komme zwar noch zu früh, doch: «Wenn es der Spielverlauf hergibt, ist Amir bereit.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Mikulic, Diaby, Stroscio; Krasniqi, Meyer, Zvonarek, Marques; Clemente, Frey, Asp Jensen

Wer fehlt?

Saulo Decarli hat sich am Sonntag im Training verletzt, das Resultat der Untersuchung im Spital steht noch aus. Paloschi fehlt zudem weiterhin. Stürmer Lee ist nach Mittelfussbruch zwar zurück, aber noch fraglich, ob es schon für einen Kurzeinsatz reicht.

Neben dem Platz

Stürmer Nikolas Muci steht vor einem Leih-Wechsel in die Serie B zu Mantova. Bei Scheiblehner war der 22-Jährige zuletzt nicht mal mehr im Kader. «Muci ist ein guter Spieler, der seinen Weg machen wird», sagt der Österreicher. Die Situation bei GC sei zuletzt aber nicht mehr zufriedenstellend gewesen. «Erwartungshaltung und Realität passen nicht zusammen – er wollte absoluter Stammspieler sein, doch hat sich nicht durchgesetzt, obwohl er Chancen bekommen hat», erklärt Scheiblehner.

Während man mit Muci einen Abgang verzeichnet, rechnet man bei GC noch mit weiteren Zugängen. Einer könnte Sven Köhler sein, Captain und Innenverteidiger bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Ein Fakt, der Hoffnung macht: Braunschweig hat kurz vor Ende des deutschen Transferfensters mit Andi Hoti einen möglichen Ersatz verpflichtet. «Ich kenne den Spieler sehr gut und sehr routiniert. Es würde mich freuen, wenn einer wie er zu uns kommen würde», so Scheiblehner. Es wäre bereits die dritte Verstärkung für die Innenverteidigung in diesem Winter.

Aufgepasst auf

Sturmspitze Rilind Nivokazi ist bei den Wallisern gesperrt. Gut möglich, dass der 19-jährige Winsley Boteli in der Startelf ran darf gegen die Hoppers. Die Gladbach-Leihgabe spielt sich mehr und mehr in den Fokus, machte gegen Servette am Wochenende wieder ein spätes Last-Minute-Tor zum 3:3-Endstand.

Bisheriger Cup-Weg

1. Runde: Lachen (2:0)

2. Runde: Bellinzona (1:0)

1/8-Final: Cham (2:1)

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter im Letzigrund ist Alessandro Dudic. Einen VAR gibts bei dieser Partie, Michèle Schmölzer ist im Einsatz.

Der Gegner

Sion hat letztmals im Jahr 1989 im Cup gegen GC verloren. Dazwischen gab es vier Duelle, die die Walliser alle gewonnen haben – unter anderem den Cup-Final 1995. Das sagt Sion-Trainer Didier Tholot vor dem Duell.

Cup-Viertelfinals

Di., Xamax (ChL) – Yverdon (ChL), 19.30 Uhr

Di., GC – Sion, 20.30 Uhr

Mi., SLO (ChL) – Luzern, 19.15 Uhr

Mi., St. Gallen – Basel, 20.15 Uhr