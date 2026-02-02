Der FC Sion und der Cup – eine spezielle Geschichte. Prominenter Co-Autor: Didier Tholot. Wird das Viertelfinal-Duell am Dienstagabend im Letzigrund gegen GC (20.30 Uhr) zum letzten Kapitel für den Franzosen? Das Sion-Inside zur Affiche.

Darum gehts Nivokazi im Fokus: Neuer Vertrag im Sack – aber gesperrt

Tholot-Dernière im Cup? Das sagt der Trainer dazu

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Rilind Nivokazi (26) kam letzten Sommer nach Sion und hinterliess sofort einen starken Eindruck. So stark, dass sein Vertrag schon jetzt um zwei weitere Saisons bis 2030 verlängert wurde. «Rilind ist ein bescheidener, fleissiger und sehr talentierter Spieler. Das hat er in der Challenge League im Tessin und dann im Oberhaus im Trikot des FC Sion bewiesen», erklärt Sion-Sportchef Barthélémy Constantin (31) und verweist dabei auf die acht Tore, die er in 22 Meisterschaftsspielen erzielt hat.

Die grosse Frage

Bestreitet Didier Tholot am Dienstag gegen GC das letzte Cupspiel seiner Karriere? Dieser Wettbewerb ist ein grosses Ding für den den Sion-Trainer aus Bordeaux. Mit den Wallisern hat er die Trophäe schon zweimal gewonnen (2009, 2015). Nun steht der 61-Jährige vor dem Ablauf seines Dreijahresvertrags beim FC Sion – ein Meilenstein, der im Wallis lange als unerreichbar galt. «Das mit dem womöglich letzten Spiel ist mir gar nicht in den Sinn gekommen», sagt der ehemalige Stürmer von Sion, Basel und YB zur Frage. Natürlich strebt er den Cup-Hattrick an.

Gesagt ist gesagt

«Klar ist er ein Kandidat. Aber vielleicht ist es auch nicht Winsley», sagt Didier Tholot geheimnisvoll. Es geht darum, wer in der Sturmspitze Rilind Nivokazi ersetzt. Dieser ist aufgrund zwei Gelben Karten gesperrt, die er zuvor im Wettbewerb erhalten hat. Trotz der Tholot-Aussage deutet fast alles darauf hin, dass Winsley Boteli Auslauf erhalten wird. Die 19-jährige Gladbach-Leihgabe hat am Samstag in Genf mit dem 3:3 ein entscheidendes spätes Tor erzielt – einmal mehr.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Lukembila, Chouaref, Rrudhani; Boteli.

Wer fehlt?

Nivokazi (gesperrt).

Neben dem Platz

Wie Lugano-Coach Mattia Croci-Torti letzte Woche ist auch Didier Tholot nicht begeistert vom Letzigrund. «Ich bevorzuge kompaktere Stadien, in denen die Fans nah an den Spielern sind. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass dieses Stadion uns nicht geholfen hätte.» Was er meint? Sion hat in dieser Saison gegen den FCZ (3:2-Wende im Auftaktspiel) und GC (1:0) im Letzigrund gewonnen. Übrigens: Auch da hatte Super-Joker Boteli seine Füsse im Spiel: beim 3:2 gegen den FCZ in der 91. Minute.

PS: Wie Croci-Torti vor dem letzten Wochenende das Letzigrund bezeichnete? «Manchmal fühlt man sich dort wie in der Wüste.»

Hast du gewusst, dass...

... Sion letztmals im Jahr 1989 im Cup gegen GC verloren hat? Dazwischen gab es vier Duelle, die die Walliser alle gewonnen haben – unter anderem den Cup-Final 1995.

Aufgepasst auf

Michael Frey (31). Der Berner mit Erfahrung in Frankreich, der Türkei, Deutschlan, Belgien und England stürmt wieder auf Schweizer Fussballplätzen. Er soll die GC-Offensive ankurbeln und sagt: «Ich will wieder Freude am Fussball spielen haben.» Ob die Freude in diesem K.o.-Spiel aufblitzt?

Bisheriger Cup-Weg

1. Runde: 2:0 vs. Ajoie-Monterri

2. Runde: 2:0 vs. Prishtina BE

1/8-Final: 3:1 vs. Aarau

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter im Letzigrund ist Alessandro Dudic. Einen VAR gibts bei dieser Partie, Michèle Schmölzer ist im Einsatz.

Der Gegner

GC hat dank der Spitzguuge von Krasniqi gegen Top-Team Lugano Mut gefasst. Ist der Cup zudem eine willkommene Abwechslung? Hier erscheint das GC-Inside.

Cup-Viertelfinals

Di., Xamax (ChL) – Yverdon (ChL), 19.30 Uhr

Di., GC – Sion, 20.30 Uhr

Mi., SLO (ChL) – Luzern, 19.15 Uhr

Mi., St. Gallen – Basel, 20.15 Uhr