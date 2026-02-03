Während der Pause des Cup-Viertelfinals zwischen GC und Sion verschicken die Hoppers eine Medienmitteilung, die es in sich hat.

Wechsel an der GC-Spitze – Stacy Johns wird als Verwaltungsratspräsidentin der Grasshopper Fussball AG (GFAG) durch John Thorrington ersetzt. Dies geben die Zürcher in einer während der Pause des Cup-Viertelfinals zwischen GC und Sion verschickten Medienmitteilung bekannt.

Johns tritt als GC-Präsidentin zurück und wird zudem den Los Angeles Football Club, der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat, verlassen. Ihr Nachfolger ist mit Thorrington der derzeitige Co-Präsident und General Manager des LAFC.

«Thorrington ist seit Beginn der Partnerschaft bei der GFAG eingebunden, hat zu strategischen und sportlichen Initiativen beigetragen und steht in regelmässigem Austausch mit der Vereinsführung. Er wird an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schreiben die Hoppers.

Thorrington war früher selbst Fussballprofi. Um die Jahrtausendwende spielte er unter anderem in Deutschland für die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen, zwischen 2001 und 2008 lief er viermal für das US-Nationalteam auf.

«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert.

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen