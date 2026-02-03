DE
FR
Abonnieren

Nachfolger bereits bekannt
Johns tritt als GC-Präsidentin zurück

Während der Pause des Cup-Viertelfinals zwischen GC und Sion verschicken die Hoppers eine Medienmitteilung, die es in sich hat.
Publiziert: 21:42 Uhr
|
Aktualisiert: 22:01 Uhr
Kommentieren
Stacy Johns tritt als GC-Verwaltungsratspräsidentin zurück.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Yannick Peng und Keystone-SDA

Wechsel an der GC-Spitze – Stacy Johns wird als Verwaltungsratspräsidentin der Grasshopper Fussball AG (GFAG) durch John Thorrington ersetzt. Dies geben die Zürcher in einer während der Pause des Cup-Viertelfinals zwischen GC und Sion verschickten Medienmitteilung bekannt.

Johns tritt als GC-Präsidentin zurück und wird zudem den Los Angeles Football Club, der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat, verlassen. Ihr Nachfolger ist mit Thorrington der derzeitige Co-Präsident und General Manager des LAFC.

«Thorrington ist seit Beginn der Partnerschaft bei der GFAG eingebunden, hat zu strategischen und sportlichen Initiativen beigetragen und steht in regelmässigem Austausch mit der Vereinsführung. Er wird an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schreiben die Hoppers.

Thorrington war früher selbst Fussballprofi. Um die Jahrtausendwende spielte er unter anderem in Deutschland für die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen, zwischen 2001 und 2008 lief er viermal für das US-Nationalteam auf.

«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert.

Noch näher dran an GC

Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League