DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: Grasshopper Club Zürich - FC Sion (03.02.2026)
Grasshopper Club Zürich
20:30
FC Sion
Zum Fussball-Kalender
Grasshopper Club Zürich
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Sion
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Schweizer Cup
Grasshopper Club Zürich - FC Sion
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
03. Februar 2026 um 20:30 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
FC Sion