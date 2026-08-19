Transnistrien, Georgien, Armenien, die Färöer – in der Qualifikation für Europa haben die Schweizer Vertreter fleissig Flugmeilen gesammelt. Zusammen kommen sie auf rund 42’500 Flugkilometer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Sion flog in der Europacupqualifikation 14’400 Kilometer – Schweizer Rekord



Alle Schweizer Klubs flogen zusammengerechnet 42’500 Kilometer – das ist mehr als der Äquatorumfang

Uefa-Prämien: Der FC Thun erhält 4,5 Millionen Franken, andere Teams 1,2 Millionen

Florian Raz Reporter Fussball

Herzlichen Glückwunsch, FC Sion! Der Schweizer Sieg in der Kategorie «Meiste Flugkilometer in der Europacup-Qualifikation» geht ins Wallis. Wenn die Sittener ihr Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam hinter sich haben, sind sie rund 14’400 Kilometer geflogen.

Das reicht zum Sieg vor dem FC Lugano, der auf ebenfalls satte 11’300 Kilometer kommt. Auf Rang drei folgen gemeinsam St. Gallen und Thun mit je 8400 Kilometern.

Viele Meilen für die Hoffnung auf Europa

Es sind irrsinnige Distanzen, die jene Teams zurücklegen müssen, die sich für eine europäische Gruppenphase qualifizieren wollen. Mitten im heissesten Sommer seit der Einführung der Temperaturmessung sammeln sie so viele Flugmeilen, dass man den ökologischen Fussabdruck lieber nicht ausrechnen möchte.

Bis zum Ende der Qualifikation sind die vier Schweizer Vertreter zusammengerechnet rund 42’500 Kilometer geflogen. Das ist wie einmal um die Welt und noch etwas dazu – der Umfang der Erde am Äquator beträgt 40’075 Kilometer.

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Auftritte ausserhalb von Europa

Die Sittener haben in diesem Sommer sogar zweimal ein Los erwischt, mit dem sie ausserhalb Europas antreten mussten. Zumindest geografisch gesehen. Zuletzt in Armenien bei Noah Jerewan, über 3000 Kilometer von Lugano entfernt. In der ersten Runde spielte Sion in der Nähe von Baku in Aserbaidschan, fast 3500 Kilometer von zu Hause entfernt. Dorthin ist der belarussische Vertreter Bate Borisov ausgewichen, der seine Heimspiele wegen des Ukraine-Kriegs auf neutralem Boden austragen muss.

Auch der FC Lugano muss in den Playoffs zur Conference League eine weite Reise unternehmen, weil der Gegner nicht im heimischen Stadion antreten darf: Maccabi Tel Aviv muss seit Beginn des Gaza-Kriegs aus Sicherheitsgründen auf neutralem Boden spielen.

Maccabi hat sich für Batumi in Georgien entschieden, weil die Stadt am Schwarzen Meer ein beliebtes Ziel für israelische Touristen ist – und damit für die Fans aus Tel Aviv als gut erschlossen gilt. Was aus Tessiner Sicht eher nicht der Fall ist. Für die Luganesi bedeutet das Ausweichstadion 5200 Kilometer in der Luft.

Solche Reisen gehen ins Geld; die Teams müssen sie selber bezahlen. Der europäische Fussballverband Uefa schreibt ihnen vor, dass sie mit Charterflügen anreisen müssen. Das kann schnell einmal zwischen 100’000 und 300’000 Franken für den Hin- und Rückflug kosten.

Immerhin: Der FC Thun hat nach seinen Reisen nach Kroatien (Dinamo Zagreb) und Island (Vikingur Reykjavik) eine Gruppenphase bereits auf sicher. Und weiss damit schon vor dem Ausflug nach Polen (Lech Posen), dass er mindestens rund 4,5 Millionen Franken an Prämien erhalten wird.

Und weil die anderen drei Schweizer Vertreter die Playoffs erreicht haben, erhalten auch sie von der Uefa mindestens 1,2 Millionen Franken an Prämien. Zusammen mit den Einnahmen aus den Heimspielen dürfte da bei jedem zumindest ein kleines Plus in der Kasse bleiben.

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