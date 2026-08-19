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Betrifft Europacup-Teams
Zwei verschobene Super-League-Partien neu angesetzt

Weil sich vier Schweizer Teams für die Playoffs im Europacup qualifiziert haben, wurden mehrere Partien der Super League verschoben. Nun wurden zwei von ihnen neu angesetzt.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Das Duell Lugano gegen St. Gallen wurde neu terminiert.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Sion, Lugano und St. Gallen spielen in den Playoffs der Conference League. Das hat den Teams ermöglicht, die Partien vom kommenden Wochenende verschieben zu lassen.

Nachdem die Swiss Football League SFL diesem Antrag bereits zugestimmt hatte, wurden die Partien nun in Absprache mit den TV-Partnern und den zuständigen Behörden neu angesetzt. 

Sion gastiert neu am Dienstag, 15. September, bei den Grasshoppers. Anpfiff ist um 19 Uhr. Einen Tag später empfängt Lugano den FC St. Gallen. Auch diese Partie beginnt um 19 Uhr.

Noch nicht neu angesetzt wurde die Partie zwischen Meister Thun und Servette. Auch diese wurde wegen des europäischen Einsatzes der Berner Oberländer verschoben.

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keystone-sda.ch

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
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