Zwei verschobene Super-League-Partien neu angesetzt

Weil sich vier Schweizer Teams für die Playoffs im Europacup qualifiziert haben, wurden mehrere Partien der Super League verschoben. Nun wurden zwei von ihnen neu angesetzt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sion, Lugano und St. Gallen spielen in den Playoffs der Conference League. Das hat den Teams ermöglicht, die Partien vom kommenden Wochenende verschieben zu lassen.

Nachdem die Swiss Football League SFL diesem Antrag bereits zugestimmt hatte, wurden die Partien nun in Absprache mit den TV-Partnern und den zuständigen Behörden neu angesetzt.

Sion gastiert neu am Dienstag, 15. September, bei den Grasshoppers. Anpfiff ist um 19 Uhr. Einen Tag später empfängt Lugano den FC St. Gallen. Auch diese Partie beginnt um 19 Uhr.

Noch nicht neu angesetzt wurde die Partie zwischen Meister Thun und Servette. Auch diese wurde wegen des europäischen Einsatzes der Berner Oberländer verschoben.

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