Am 1. September trifft der FC Zürich im Letzigrund auf die Berner Young Boys. Du möchtest live dabei sein und das Spiel hautnah miterleben? Nimm an unserem Gewinnspiel teil und gewinne mit etwas Glück zwei begehrte VIP-Tickets für das Topspiel.

In der neuen Super-League-Saison kocht die Stimmung im Stadion Letzigrund über: Das dritte Heimspiel der Saison bestreitet der FC Zürich gegen den Gast aus Bern. In der vergangenen Saison konnte YB alle drei Direktbegegnungen für sich entscheiden. Dabei verlor der FCZ das erste Duell zu Hause knapp mit 3:2, die beiden Auswärtsspiele gingen mit 3:0 an die Berner.

Du willst das Spiel nicht verpassen und schon gar nicht von zu Hause aus auf dem Sofa verfolgen? Dann bist du bei unserem Gewinnspiel genau richtig. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem FC Zürich und YB am 1. September im Letzigrund. Dabei kommen die Gewinner in der FCZ Business Lounge in den Genuss eines vielfältigen Buffets mit Speisen und einer grossen Auswahl an Getränken. Von den gepolsterten Sitzplätzen direkt vor der Lounge geniesst man eine freie, uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld. So verpasst man keine entscheidende Szene, kein Dribbling und keine Emotionen vom Spielfeld. Sichere dir mit etwas Glück zwei VIP-Tickets und erlebe die Stadionatmosphäre im Letzigrund hautnah!

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Teilnahmeschluss ist am 23. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.