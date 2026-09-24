10 Millionen Euro mehr in einer Marktwert-Runde! Winsley Boteli ist neu der wertvollste Spieler der Super League. Auch ein Basel-Youngster sorgt mit einem Plus von 900 Prozent für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winsley Boteli vom FC Sion jetzt wertvollster Spieler der Super League

Asane Sow vom FC Basel steigert Marktwert um 900 Prozent auf 4 Mio Euro

David Datro Fofana von Servette verliert 1,5 Mio Euro, neu 2,5 Mio Euro

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die Marktwerte der Super League spielen verrückt. Winsley Boteli (20) vom FC Sion macht mit einem Plus von zehn Millionen Euro (rund 9,4 Mio. Franken) den mit Abstand grössten Sprung, verdreifacht seinen Wert und ist nun der wertvollste Spieler der Liga.

«Das Plus auf 15 Millionen Euro ist die logische Folge seiner herausragenden Leistungen in der Super League und der Conference-League-Qualifikation», schreibt das Portal Transfermarkt. Boteli zieht damit an YB-Star Alvyn Sanches (23) vorbei, dessen Wert von 9,4 auf 11,3 Millionen Franken steigt. In der Klubwertung stehen die Berner indes weiterhin an der Spitze.

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Noch spektakulärer ist der prozentuale Sprung von Asane Sow (20). Der FCB-Flügelspieler wird von rund 376'000 Franken (400'000 Euro) auf 3,76 Millionen Franken (4 Mio. Euro) hochgestuft - Faktor 10. Der Senegalese hat sich seit seinem Wechsel nach Basel schnell in den Vordergrund gespielt. Auch Akpe Victory (20) vom FCB verdoppelt seinen Wert auf 4 Millionen Euro.

Für eine weitere Überraschung sorgt Luganos Dereck Moncada (18). Der Rechtsaussen legt 1,88 Millionen zu und wird neu mit 4,23 Millionen bewertet. Bei Vaduz steigert Lutfi Dalipi (20) seinen Wert um das Sechsfache: Der offensive Mittelfeldspieler steigt von 235'000 auf 1,41 Millionen Euro.

Servette-Profi ist der grosse Verlierer

Der aktuelle Toptorjäger der Super League, Samuel Essende (28) von YB, legt um knapp eine Million auf 3,3 Millionen zu. Der frühere Augsburg-Spieler ist damit der älteste Akteur unter den Gewinnern mit einem Plus von mindestens einer Million. Seit seinem Wechsel im Februar erzielte der Stürmer 15 Tore in 23 Spielen, davon bereits zehn in dieser Saison.

Am anderen Ende der Tabelle steht David Datro Fofana (23) von Servette. Sein Marktwert fällt um 1,41 Millionen auf 2,35 Millionen. Zum Vergleich: Beim FC Burnley war der Ivorer einst knapp 12 Millionen wert. Ebenfalls 1,41 Millionen verliert der Lausanner Tyler Fredricson (21), der nun noch etwa genauso viel wert ist. Der Mittelfussknochenbruch und die monatelange Ausfallzeit dürften dabei eine Rolle spielen. Luganos Mattia Zanotti (23) verliert rund eine Million und steht neu bei 6,5 Millionen. Trotz des Rückgangs bleibt er damit einer der wertvollsten Spieler der Liga.

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