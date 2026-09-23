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Teil der Geschäftsleitung
Blue-Sportchef Andreas Böni wechselt zum FC Basel

Der FC Basel stellt seine Kommunikationsabteilung neu auf. Andreas Böni (44), derzeit Chefredaktor von Blue-Sport, wird neuer Chief Communications Officer Media beim FC Basel und Managing Director der FCB Holding.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Andreas Böni wechselt von Blue zum FC Basel.
Foto: Benjamin Soland
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Tobias WedermannFussballchef

Der FC Basel holt sich einen neuen Kommunikationschef. Andreas Böni (44), derzeit Sportchef von Blue Sport, wird Managing Director der FC Basel Holding AG sowie Chief Communications Officer Media (CCO) des FCB. Gleichzeitig wird der Ostschweizer auch Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser neu geschaffenen Funktion soll der langjährige Fussball-Journalist als Bindeglied zwischen den Klubeigentümern, Geschäftsleitung und Klub wirken und die Kommunikation auf sämtlichen Kanälen weiterentwickeln.

Böni soll spätestens am 1. April 2027 seinen Job antreten. Bevor er 2023 die Leitung von Blue Sport übernahm, war er über zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für Blick und während vier Jahren für «Sport-Bild» tätig.

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Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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