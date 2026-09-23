Blue-Sportchef Andreas Böni wechselt zum FC Basel

Der FC Basel stellt seine Kommunikationsabteilung neu auf. Andreas Böni (44), derzeit Chefredaktor von Blue-Sport, wird neuer Chief Communications Officer Media beim FC Basel und Managing Director der FCB Holding.

Tobias Wedermann Fussballchef

Der FC Basel holt sich einen neuen Kommunikationschef. Andreas Böni (44), derzeit Sportchef von Blue Sport, wird Managing Director der FC Basel Holding AG sowie Chief Communications Officer Media (CCO) des FCB. Gleichzeitig wird der Ostschweizer auch Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser neu geschaffenen Funktion soll der langjährige Fussball-Journalist als Bindeglied zwischen den Klubeigentümern, Geschäftsleitung und Klub wirken und die Kommunikation auf sämtlichen Kanälen weiterentwickeln.

Böni soll spätestens am 1. April 2027 seinen Job antreten. Bevor er 2023 die Leitung von Blue Sport übernahm, war er über zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für Blick und während vier Jahren für «Sport-Bild» tätig.

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