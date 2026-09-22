GC verlängert mit Eigengewächs

Denis Sahin verlängert seinen Vertrag bei GC bis 2029. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat in der letzten Saison den Sprung zu den Profis geschafft.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

GC bindet Mittelfeld-Talent Denis Sahin bis 2029 an sich: Wie der Verein am Dienstag mitteilt, verlängert der 18-Jährige seinen Vertrag bei den Zürchern, bei denen er seit dem Alter von sieben Jahren spielt und sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen hat. Mit der ersten Mannschaft trainiert er seit dem letzten Frühling. Gleichzeitig erfolgte im April sein Debüt in der Super League.

Seither ist er sechsmal in der höchsten Schweizer Liga aufgelaufen, zuletzt auch eine halbe Stunde lang beim 1:5 der Grasshoppers gegen Luzern am vergangenen Samstag. Dazu kommt ein Einsatz im Schweizer Cup, wo er im August beim 5:0 gegen Regensdorf auch seine ersten beiden Tore bei den Profis erzielt hat.

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