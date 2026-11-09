DE
FR
Abonnieren

Auch im Cup-Achtelfinal?
Maassen ist der Croci-Torti-Schreck

Von neun Spielen gegen Mattia Croci-Torti hat Enrico Maassen bloss eines verloren. Warum Lugano immer Mühe hat. Und obs auch im Cup-Achtelfinal einen Espen-Sieg geben könnte.
Publiziert: 10:13 Uhr
Kommentieren
1/6
Maassen hat in neun Spielen gegen Croci-Torti bloss einmal verloren.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Maassen verlor von neun Spielen gegen Croci-Torti nur eines und hat gegen keinen Trainer mehr Erfolg
  • St. Gallen störte Lugano früh mit intensivem Spiel und gewann das Heimspiel am Sonntag mit 5:0
  • Am 2. Dezember folgt im Cup die Revanche, wieder in St. Gallen und mit Lugano unter Druck
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es ist nicht bekannt, ob Mattia Croci-Torti manchmal von Enrico Maassen träumt. Ausgeschlossen ist es nicht. Weil der Lugano-Trainer von den letzten neun Spielen gegen die Espen bloss eines gewinnen konnte.

Ein Albtraum ist die 0:5-Niederlage am Sonntag für Croci-Torti trotzdem nicht. Weil die Luganesi noch immer souverän vom Tabellenthron grüssen. Und weil er nach dem Spiel von Maassen an der Pressekonferenz öffentlich mit Lob übergossen wird. Noch bevor er das Spiel analysiert, macht der FCSG-Coach seinem Gegenüber «ein grosses Kompliment». Dafür, dass sie den Schweizer Fussball international so gut vertreten. Und für die Art, wie sie spielen.

Nur: Gegen Maassen funktionierts praktisch nie wie gewünscht. Vier Siege, drei Unentschieden, bloss eine Niederlage – gegen keinen anderen Trainer hat der Espen-Coach eine bessere Bilanz als gegen Croci-Torti.

Mehr zum Thema
Am Sonntag treffen der FC Lugano auf die St. Galler.
Lugano-INSIDE
Tessiner nicht zu bremsen
Croci-Torti verlangt Biss – trotz Rekord-Vorsprung
Überraschungsgast Nummer 1: Luganos Trainer Mattia Croci-Torti (r.) taucht nach dem Siegtreffer gegen Servette an der Eckfahne auf.
Geschichte gibt klare Antwort
Kann Lugano den Titel überhaupt noch verspielen?
In seinem ersten Super-League-Spiel bringt Andrin Hunziker dem FCSG den Sieg.
Interview
Ex-Bebbi Hunziker beim FCSG
«Beim FCB bin ich immer ziemlich enttäuscht worden»

Maassen: «Es braucht Persönlichkeit»

Was unter anderem daran liegt, dass die Ostschweizer den Tessinern mit ihrem intensiven, teils auch provokanten Spiel heftig auf den Wecker gehen. Bereits nach wenigen Sekunden fährt Luganos Dos Santos nach einem Rencontre mit Tom Gaal ein erstes Mal aus der Haut, kurze Zeit später liefern sich Daschner und Papadopoulos nach einem Zweikampf einen verbalen Schlagabtausch. «Es braucht Persönlichkeit auf dem Platz, nach einem solchen Zweikampf nimmst du das ganze Stadion mit. Wir waren von Anfang an in den Duellen drin», sagt Maassen zu diesem Thema.

Am 2. Dezember kommts im Cup-Achtelfinal zur Revanche. Den Espen spielt in die Karten, dass man erneut zu Hause antreten darf. Und dass Luganos Goalie David von Ballmoos mit Rückenproblemen kämpft und ausgewechselt werden musste. Dass Lugano die Doppelbelastung spürt, ist ebenfalls Fakt. Auch wenn Croci-Torti sagt, dass die Müdigkeit bei der Niederlage keine Rolle gespielt habe.

Sondern die Rote Karte. «Mit zehn Mann hast du gegen diese Intensität des Gegners keine Chance», so der Lugano-Trainer. Ob er im Cup-Achtelfinal ein Mittel dagegen finden wird?

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
20770578 entity_logo_fcstgallen
FC St. Gallen
20770559 2443_1
FC Lugano
brack super league
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770578 entity_logo_fcstgallen
        FC St. Gallen
        20770559 2443_1
        FC Lugano
        brack super league
        Super League