Maassen ist der Croci-Torti-Schreck

Von neun Spielen gegen Mattia Croci-Torti hat Enrico Maassen bloss eines verloren. Warum Lugano immer Mühe hat. Und obs auch im Cup-Achtelfinal einen Espen-Sieg geben könnte.

Darum gehts Maassen verlor von neun Spielen gegen Croci-Torti nur eines und hat gegen keinen Trainer mehr Erfolg

St. Gallen störte Lugano früh mit intensivem Spiel und gewann das Heimspiel am Sonntag mit 5:0

Am 2. Dezember folgt im Cup die Revanche, wieder in St. Gallen und mit Lugano unter Druck

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es ist nicht bekannt, ob Mattia Croci-Torti manchmal von Enrico Maassen träumt. Ausgeschlossen ist es nicht. Weil der Lugano-Trainer von den letzten neun Spielen gegen die Espen bloss eines gewinnen konnte.

Ein Albtraum ist die 0:5-Niederlage am Sonntag für Croci-Torti trotzdem nicht. Weil die Luganesi noch immer souverän vom Tabellenthron grüssen. Und weil er nach dem Spiel von Maassen an der Pressekonferenz öffentlich mit Lob übergossen wird. Noch bevor er das Spiel analysiert, macht der FCSG-Coach seinem Gegenüber «ein grosses Kompliment». Dafür, dass sie den Schweizer Fussball international so gut vertreten. Und für die Art, wie sie spielen.

Nur: Gegen Maassen funktionierts praktisch nie wie gewünscht. Vier Siege, drei Unentschieden, bloss eine Niederlage – gegen keinen anderen Trainer hat der Espen-Coach eine bessere Bilanz als gegen Croci-Torti.

Maassen: «Es braucht Persönlichkeit»

Was unter anderem daran liegt, dass die Ostschweizer den Tessinern mit ihrem intensiven, teils auch provokanten Spiel heftig auf den Wecker gehen. Bereits nach wenigen Sekunden fährt Luganos Dos Santos nach einem Rencontre mit Tom Gaal ein erstes Mal aus der Haut, kurze Zeit später liefern sich Daschner und Papadopoulos nach einem Zweikampf einen verbalen Schlagabtausch. «Es braucht Persönlichkeit auf dem Platz, nach einem solchen Zweikampf nimmst du das ganze Stadion mit. Wir waren von Anfang an in den Duellen drin», sagt Maassen zu diesem Thema.

Am 2. Dezember kommts im Cup-Achtelfinal zur Revanche. Den Espen spielt in die Karten, dass man erneut zu Hause antreten darf. Und dass Luganos Goalie David von Ballmoos mit Rückenproblemen kämpft und ausgewechselt werden musste. Dass Lugano die Doppelbelastung spürt, ist ebenfalls Fakt. Auch wenn Croci-Torti sagt, dass die Müdigkeit bei der Niederlage keine Rolle gespielt habe.

Sondern die Rote Karte. «Mit zehn Mann hast du gegen diese Intensität des Gegners keine Chance», so der Lugano-Trainer. Ob er im Cup-Achtelfinal ein Mittel dagegen finden wird?