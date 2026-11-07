Die News der Woche
Der FC Lugano steht nach zwölf Runden mit beeindruckenden 34 Punkten an der Tabellenspitze der Super League. Auf den ersten Verfolger, die Young Boys, beträgt der Vorsprung bereits neun Zähler. Die historische Statistik spricht klar für die Tessiner: Seit der Einführung der Super League 2003/04 hat noch nie eine Mannschaft einen derart grossen Vorsprung nach zwölf Spieltagen verspielt. Auch Basel (14 Punkte Vorsprung 2003/04) und YB (11 Punkte 2018/19) wurden damals souverän Meister. Lugano ist damit auf bestem Weg zum ersten Meistertitel seit 1949.
Die grosse Frage
Bleibt Daniel Dos Santos auf seinem Höhenflug? Der Mittelfeldspieler ist derzeit in Torlaune. Sowohl beim 2:1-Sieg gegen Basel als auch beim 3:0-Erfolg gegen Kauno Zalgiris in der Conference League durfte sich der Mittelfeldspieler zuletzt in die Torschützenliste eintragen und hat sich schon 5 Goals gutgeschrieben. Dos Santos hat sich zu einer wichtigen Offensivkraft bei den Tessinern entwickelt und beweist derzeit auch vor dem Tor seine Qualitäten. Sein Jonglier-Tor, das Lugano zum Leader der Conference League macht, ist beeindruckend.
Gesagt ist gesagt
«Wir müssen vor allem versuchen, neue Kräfte zu tanken. Nach der Pause erwarten uns fünf Auswärtsspiele in Folge, eine wirklich anspruchsvolle Situation. Aber zuerst steht noch ein sehr wichtiges Spiel an: Am Sonntag erwartet uns eine äusserst schwierige Herausforderung», sagt Mattia Croci-Torti (44) mit Blick auf das Gastspiel in St. Gallen. Der Lugano-Trainer weiss um die intensive Belastung seiner Mannschaft und möchte vor der Länderspielpause unbedingt nochmals einen erfolgreichen Auftritt seiner Spieler sehen.
Die Blick-Prognose
Lugano hat die letzten sieben Pflichtspiele gewonnen und auch das erste Duell mit St. Gallen im September mit 4:1 klar für sich entschieden. Zwar hat St. Gallen drei seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen, trotzdem ist Lugano derzeit deutlich stärker einzuschätzen. Die Bianconeri dürften auch auswärts die Oberhand behalten und mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen.
Mögliche Aufstellung
Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Marques; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Moncada; Ajeti.
Wer fehlt?
Hannes Delcroix ist verletzt, Einsätze von Renato Steffen und Dereck Moncada sind fraglich. Claudio Cassano ist nicht im Aufgebot.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:
- Beckham Castro 4,8
- Grgić 4,6
- Papadopoulos 4,6
Der Schiedsrichter
Sven Wolfensberger leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Michèle Schmölzer.
Der Gegner
St. Gallen hat sich nach einer kleinen Schwächephase gefangen und drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen. Zuletzt bezwangen sie Servette mit 2:1. Besonders Captain Lukas Görtler, der mit vier Treffern St. Gallens bester Torschütze ist, kann von einer guten Form profitieren. Hier liest du das Espen-Inside.
Runde
- Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr
- Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr
- Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr
- So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr
- So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr
- So., Thun – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6