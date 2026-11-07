Lugano will als ungeschlagener Tabellenführer in die Länderspielpause. Dafür wartet am Sonntag mit St. Gallen ein starker Gegner. Können die Tessiner ihre Siegesserie fortsetzen? Hier kommt das Lugano-Inside.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die News der Woche

Der FC Lugano steht nach zwölf Runden mit beeindruckenden 34 Punkten an der Tabellenspitze der Super League. Auf den ersten Verfolger, die Young Boys, beträgt der Vorsprung bereits neun Zähler. Die historische Statistik spricht klar für die Tessiner: Seit der Einführung der Super League 2003/04 hat noch nie eine Mannschaft einen derart grossen Vorsprung nach zwölf Spieltagen verspielt. Auch Basel (14 Punkte Vorsprung 2003/04) und YB (11 Punkte 2018/19) wurden damals souverän Meister. Lugano ist damit auf bestem Weg zum ersten Meistertitel seit 1949.

Die grosse Frage

Bleibt Daniel Dos Santos auf seinem Höhenflug? Der Mittelfeldspieler ist derzeit in Torlaune. Sowohl beim 2:1-Sieg gegen Basel als auch beim 3:0-Erfolg gegen Kauno Zalgiris in der Conference League durfte sich der Mittelfeldspieler zuletzt in die Torschützenliste eintragen und hat sich schon 5 Goals gutgeschrieben. Dos Santos hat sich zu einer wichtigen Offensivkraft bei den Tessinern entwickelt und beweist derzeit auch vor dem Tor seine Qualitäten. Sein Jonglier-Tor, das Lugano zum Leader der Conference League macht, ist beeindruckend.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen vor allem versuchen, neue Kräfte zu tanken. Nach der Pause erwarten uns fünf Auswärtsspiele in Folge, eine wirklich anspruchsvolle Situation. Aber zuerst steht noch ein sehr wichtiges Spiel an: Am Sonntag erwartet uns eine äusserst schwierige Herausforderung», sagt Mattia Croci-Torti (44) mit Blick auf das Gastspiel in St. Gallen. Der Lugano-Trainer weiss um die intensive Belastung seiner Mannschaft und möchte vor der Länderspielpause unbedingt nochmals einen erfolgreichen Auftritt seiner Spieler sehen.

Die Blick-Prognose

Lugano hat die letzten sieben Pflichtspiele gewonnen und auch das erste Duell mit St. Gallen im September mit 4:1 klar für sich entschieden. Zwar hat St. Gallen drei seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen, trotzdem ist Lugano derzeit deutlich stärker einzuschätzen. Die Bianconeri dürften auch auswärts die Oberhand behalten und mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Marques; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Moncada; Ajeti.

Wer fehlt?

Hannes Delcroix ist verletzt, Einsätze von Renato Steffen und Dereck Moncada sind fraglich. Claudio Cassano ist nicht im Aufgebot.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Beckham Castro 4,8 Grgić 4,6 Papadopoulos 4,6

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Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Michèle Schmölzer.

Der Gegner

St. Gallen hat sich nach einer kleinen Schwächephase gefangen und drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen. Zuletzt bezwangen sie Servette mit 2:1. Besonders Captain Lukas Görtler, der mit vier Treffern St. Gallens bester Torschütze ist, kann von einer guten Form profitieren. Hier liest du das Espen-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr