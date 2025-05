Ugrinics Abschied – und geht Itten nach Deutschland?

Für den einen oder anderen Young Boy wird das Spiel in Lugano das letzte in Gelb und Schwarz sein. Sicher für Filip Ugrinic. Möglicherweise auch für Cedric Itten und Joël Monteiro.

1/10 Filip Ugrinic bejubelt, sein Tor in der Champions-League-Qualifikation gegen Roter Stern Belgrad. In der Mitte Joël Monteiro, rechts Cedric Itten. Wahrscheinlich spielt das Trio nie mehr zusammen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Es stehen Umwälzungen an bei YB diesen Sommer. Das hat der im VR für den Sport verantwortliche Christoph Spycher bereits angedeutet. Es werden ausgeliehene Spieler nicht mit Kaufoptionen fix an YB gebunden werden. Es werden Lösungen gesucht werden für Spieler, mit denen man nicht zufrieden ist. Es werden auslaufende Verträge nicht verlängert. Und es werden Spieler gehen oder könnten gehen, die man gerne weiterbeschäftigt hätte.

Ugrinic sagt ganz sicher bye-bye

Und das sind vor allem Nationalspieler oder Ex-Nati-Cracks. Das ist zum einen Filip Ugrinic. Der Luzerner hat noch ein Jahr Vertrag. Aber wenn YB noch ein bisschen Geld machen will, muss man den Energiespieler diesen Sommer verkaufen. Denn er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Der Zeitpunkt des Abschieds ist also gekommen. Am Samstag gegen Lugano trägt der 26-Jährige zum letzten Mal Gelbschwarz.

Itten hat viele Offerten

Möglicherweise trifft das auch auf Cedric Itten (28) zu. Dem ehemaligen Spieler der Glasgow Rangers und von Greuther Fürth liegen diverse Offerten vor. Eine scheint besonders interessant zu sein: jene von Zweitligist Fortuna Düsseldorf, der bis zum letzten Spieltag um den Relegationsplatz kämpfte, den sich dann schliesslich Elversberg schnappte.

Monteiro: Verletzung als Handicap?

Und last but not least gibt es auch rund um Nationalspieler Joël Monteiro (25) immer wieder Gerüchte. Der Walliser ist einer der wenigen Sieger in dieser durchzogenen YB-Saison, in der YB aber in der Tabelle des Jahres 2025 auf Platz zwei liegt, nur gerade drei Pünktchen hinter dem FC Basel.

Dies zu einem wichtigen Teil dank Monteiro, der einen Marktwert von sechs bis acht Millionen Franken hat, eine ähnliche Dimension wie Ugrinic notabene. Für England ist dieser naturgemäss höher. Und aus der Championship (zweite englische Liga) soll es ebenso Interessenten geben wie aus der ersten Bundesliga, der Ligue 1 und der nordamerikanischen MLS. Monteiro hat bei YB diese Saison in 41 Spielen neun Tore gemacht und zehn Assists geliefert. Ein Hindernis für einen Sommertransfer könnte sein, dass er aktuell verletzt ist, seit Ende März an einem Bänderriss am Sprunggelenk laboriert.

Übrigens: YB wird in Lugano ohne Sandro Lauper antreten. Die Berner wollen nach seiner Kopfverletzung kein Risiko eingehen.

4:18 YB – Basel 6:2: Colley vernascht Adjetey und legt herrlich für Itten auf

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos