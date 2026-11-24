Darum gehts
- Der FC Basel steckt in der Krise, Blick-Community sieht Strategie der Klubführung als Hauptgrund
- Viele glauben, dass bei den Bebbi nur noch Beten hilft
- Blick-Leser kritisieren die Spieler wegen fehlender Motivation
«Der FCB steht am Abgrund.» Es ist nur eine der vielen Leserreaktionen auf die Blick-Analyse zum klinisch toten FC Basel. Dabei sieht die Community das Problem vor allem bei der Klubführung. 56 Prozent der über 4000 Abstimmenden sind der Meinung, dass die Klubführung um Präsident David Degen (43) ihre Strategie überdenken sollte.
Was der Chefetage vor allem vorgeworfen wird: fehlende Identität innerhalb der Mannschaft. Ein Leser findet, dass man damit beginnen sollte, wieder vermehrt eigene Nachwuchsspieler in die 1. Mannschaft zu integrieren: «Dann gäbe es auch wieder mal einen Spieler, mit dem man sich identifizieren kann. Aber nein, die talentierten Basler spielen anderswo, der Verein verpflichtet lieber zweitklassige Spieler aus dem Ausland.»
Andere pflichten dem bei und sagen, dass «die DNA total fehlt», oder nennen den FCB ein «Durchgangsheim für drittklassige Nachwuchstalente, die nichts mit Basel am Hut haben». Nicht selten werden die Themen Geld und Eigeninteresse angesprochen und es fällt der Satz: «Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.» Für 25 Prozent der Abstimmenden hilft nur noch Beten.
«Wenn die Spieler nicht wollen, …»
Elf Prozent finden, dass ein neuer Trainer hermüsste, und acht Prozent fordern, dass der FCB im Januar auf dem Transfermarkt aktiv werden müsse. Allerdings wird in den Kommentaren die Meinung erkennbar, dass Coach Slavisa Jokanovic (58) für die zuletzt schwachen Resultate nur bedingt mitverantwortlich ist. «Wenn die Spieler nicht wollen, ist auch der Trainer machtlos», schreibt ein Leser.
Dass sich der Serbe nach dem 0:2 gegen den FC Luzern kritisch gegenüber seinen Spielern geäussert hat, finden einige aber auch nicht in Ordnung: «Logisch will sich der Trainer mit seiner Kritik an der Mannschaft aus dem Schussfeld nehmen. Dabei läge es genau am Trainer, für die nötige Motivation zu sorgen!»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8