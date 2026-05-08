Der FCZ stellt das unfairste Team der Liga

Der FC Zürich scheint die nötige Härte für den Abstiegskampf mitzubringen. Und Lausanne stellt ein Raubein-Duo. Willkommen bei der Fairplay-Trophy der Liga.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne-Spieler Sow und Soppy kassierten zusammen 17 Gelbe und 4 Rote Karten

FC Zürich ist mit 98 Verwarnungen und 9 Platzverweisen das unfairste Team

Sions Hajrizi führt mit 31 Gelben Karten, flog aber nie vom Platz

Stefan Kreis Reporter Fussball

Das wohl grösste Raubein der Schweizer Fussballgeschichte stammt aus Lausanne. Gabet Chapuisat (78), der Papa von Stéphane, trieb seine Gegenspieler an den Rand des Wahnsinns und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Sein Foul an Lucien Favre am 13. September 1985 gilt noch heute als eines der schlimmsten überhaupt. Zivilgerichtsprozess inklusive.

Typen wie Chapuisat senior sind im heutigen Fussball zwar ausgestorben. Hart her gehts trotzdem. Vor allem in Lausanne. Mit Karim Sow und Brandon Soppy stellen die Waadtländer aktuell die beiden Raubeine der Liga. Zusammen kassierte das Duo 17 Gelbe Karten und flog je zweimal vom Platz. Während Aussenläufer Soppy nicht selten unfair agiert, ist Sow in erster Linie für seine Härte bekannt.

Dass er den Bogen überspannt, wie beim Foul an Alvyn Sanches im März, ist selten. Seinen zweiten Platzverweis kassiert er unter anderem wegen eines unglücklichen Handspiels. Soppy hingegen bekleckert sich nicht mit Ruhm, fliegt bei der 1:2-Pleite gegen Winti nach einer Tätlichkeit vom Platz, den zweiten sieht er unter anderem wegen Spielverzögerung.

FCZ ist das unfairste Team

Trotz Sünder-Duo liegt Lausanne in der Fairplay-Trophy der Swiss Football League (SFL) nicht auf dem letzten Platz. Der gehört dem FC Zürich, der die nötige Härte für den Abstiegskampf mitzubringen scheint. 98 Verwarnungen und satte 9 (!) Platzverweise stehen da zu Buche. Davon sieben direkte Rote Karten, zwei davon für Lindrit Kamberi. Dass dieser deswegen kein unfairer Spieler ist, zeigt der Fakt, dass beide Platzverweise nach Notbremsen ausgesprochen wurden. Und er in 31 Spielen bloss drei Gelbe Karten kassierte.

Am meisten Verwarnungen der Liga kassiert Sions Kreshnik Hajrizi. Weil er aber kein einziges Mal vom Platz geflogen ist, liegt er in der Raubein-Wertung bloss auf Rang 8.