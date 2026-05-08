Der FCZ stellt das unfairste Team der Liga

Darum gehts
- Lausanne-Spieler Sow und Soppy kassierten zusammen 17 Gelbe und 4 Rote Karten
- FC Zürich ist mit 98 Verwarnungen und 9 Platzverweisen das unfairste Team
- Sions Hajrizi führt mit 31 Gelben Karten, flog aber nie vom Platz
Das wohl grösste Raubein der Schweizer Fussballgeschichte stammt aus Lausanne. Gabet Chapuisat (78), der Papa von Stéphane, trieb seine Gegenspieler an den Rand des Wahnsinns und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Sein Foul an Lucien Favre am 13. September 1985 gilt noch heute als eines der schlimmsten überhaupt. Zivilgerichtsprozess inklusive.
Typen wie Chapuisat senior sind im heutigen Fussball zwar ausgestorben. Hart her gehts trotzdem. Vor allem in Lausanne. Mit Karim Sow und Brandon Soppy stellen die Waadtländer aktuell die beiden Raubeine der Liga. Zusammen kassierte das Duo 17 Gelbe Karten und flog je zweimal vom Platz. Während Aussenläufer Soppy nicht selten unfair agiert, ist Sow in erster Linie für seine Härte bekannt.
Dass er den Bogen überspannt, wie beim Foul an Alvyn Sanches im März, ist selten. Seinen zweiten Platzverweis kassiert er unter anderem wegen eines unglücklichen Handspiels. Soppy hingegen bekleckert sich nicht mit Ruhm, fliegt bei der 1:2-Pleite gegen Winti nach einer Tätlichkeit vom Platz, den zweiten sieht er unter anderem wegen Spielverzögerung.
FCZ ist das unfairste Team
Trotz Sünder-Duo liegt Lausanne in der Fairplay-Trophy der Swiss Football League (SFL) nicht auf dem letzten Platz. Der gehört dem FC Zürich, der die nötige Härte für den Abstiegskampf mitzubringen scheint. 98 Verwarnungen und satte 9 (!) Platzverweise stehen da zu Buche. Davon sieben direkte Rote Karten, zwei davon für Lindrit Kamberi. Dass dieser deswegen kein unfairer Spieler ist, zeigt der Fakt, dass beide Platzverweise nach Notbremsen ausgesprochen wurden. Und er in 31 Spielen bloss drei Gelbe Karten kassierte.
Am meisten Verwarnungen der Liga kassiert Sions Kreshnik Hajrizi. Weil er aber kein einziges Mal vom Platz geflogen ist, liegt er in der Raubein-Wertung bloss auf Rang 8.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20