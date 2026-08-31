YB verpflichtet Flügelspieler Herba Guirassy aus Frankreich. Der 20-jährige Ex-Nantes-Profi unterschreibt einen Vierjahresvertrag in Bern. Der 17-jährige Olivier Mambwa wird verliehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB verpflichtet Herba Guirassy aus Frankreich für vier Jahre

Guirassy erzielte 4 Tore in 39 Ligue-1-Spielen

Verteidigertalent Mambwa, 17, wird an FC Thun verliehen

Pascal Keusch Redaktor Sport

YB reagiert auf den Abgang von Joël Monteiro (27) und verpflichtet mit Herba Guirassy (20) einen Flügelspieler aus Frankreich. Der U21-Nationalspieler kommt vom FC Nantes und unterschreibt bei den Bernern einen Vierjahresvertrag.

In den vergangenen zwei Saisons kam Guirassy mit Nantes in der Ligue 1 zum Einsatz. In 39 Partien erzielte er vier Tore und lieferte einen Assist. Den Abstieg des Traditionsklubs in dieser Saison konnte er allerdings nicht verhindern. Künftig wird der vielseitig einsetzbare Offensivspieler für die Berner auflaufen.

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Talent (17) wird verliehen

Zudem gibt YB am Montagnachmittag bekannt, dass das 17-jährige Verteidigertalent Olivier Mambwa verliehen wird. Der Schweizer läuft in dieser Saison für den FC Thun auf. Der Kantonsrivale besitzt allerdings keine Option auf eine definitive Übernahme. YB setzt langfristig auf Mambwa und verlängert dessen Vertrag deshalb vorzeitig bis 2028. In der vergangenen Saison kam er in sieben Super-League-Partien zum Einsatz.

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