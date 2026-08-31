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Langer Vertrag für U21-Talent
YB findet Monteiro-Ersatz in Frankreich

YB verpflichtet Flügelspieler Herba Guirassy aus Frankreich. Der 20-jährige Ex-Nantes-Profi unterschreibt einen Vierjahresvertrag in Bern. Der 17-jährige Olivier Mambwa wird verliehen.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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YB verpflichtet mit Herba Guirassy einen neuen Flügelspieler.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB verpflichtet Herba Guirassy aus Frankreich für vier Jahre
  • Guirassy erzielte 4 Tore in 39 Ligue-1-Spielen
  • Verteidigertalent Mambwa, 17, wird an FC Thun verliehen
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Pascal KeuschRedaktor Sport

YB reagiert auf den Abgang von Joël Monteiro (27) und verpflichtet mit Herba Guirassy (20) einen Flügelspieler aus Frankreich. Der U21-Nationalspieler kommt vom FC Nantes und unterschreibt bei den Bernern einen Vierjahresvertrag.

In den vergangenen zwei Saisons kam Guirassy mit Nantes in der Ligue 1 zum Einsatz. In 39 Partien erzielte er vier Tore und lieferte einen Assist. Den Abstieg des Traditionsklubs in dieser Saison konnte er allerdings nicht verhindern. Künftig wird der vielseitig einsetzbare Offensivspieler für die Berner auflaufen.

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Talent (17) wird verliehen

Zudem gibt YB am Montagnachmittag bekannt, dass das 17-jährige Verteidigertalent Olivier Mambwa verliehen wird. Der Schweizer läuft in dieser Saison für den FC Thun auf. Der Kantonsrivale besitzt allerdings keine Option auf eine definitive Übernahme. YB setzt langfristig auf Mambwa und verlängert dessen Vertrag deshalb vorzeitig bis 2028. In der vergangenen Saison kam er in sieben Super-League-Partien zum Einsatz.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Nantes
Nantes
FC Thun
FC Thun
Ligue 1
Ligue 1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
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