Die Wege von Joël Monteiro und YB trennen sich. Der Mittelfeldspieler wechselt in die Serie A.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzte Woche haben Darian Males (25, zu Widzew Lodz) und Jaouen Hadjam (23, zu Brighton & Hove Albion) YB verlassen. Nun haben die Berner den nächsten Abgang zu verzeichnen.

Joël Monteiro (27) wechselt in die Serie A zu Lecce. Wie der italienische Klub auf der Plattform X schreibt, wird der Mittelfeldspieler am Montagmittag am Flughafen von Brindisi landen und sich anschliessend dem Medizincheck unterziehen. Besteht er diesen, steht einem Wechsel nichts mehr im Weg.

Damit verpflichtet Lecce doch noch einen YB-Spieler. Zuletzt hatte der Klub an Lewin Blum (25) Interesse bekundet. Dieser hat am Wochenende aber erklärt, dass er in Bern bleiben wird.

Stattdessen ziehts nun Monteiro in den Süden. Am Samstag beim 3:3 gegen Basel hat er noch sein drittes Saisontor erzielt – es ist vorerst sein 35. und letztes im YB-Dress gewesen.

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