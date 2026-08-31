Betim Fazliji wechselt vom FC St. Gallen zum FC Zürich. Die Klubs haben am Sonntag eine Einigung erzielt gemäss Blick-Informationen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wird am Montag zum Medizincheck erwartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betim Fazliji wechselt vom FC St. Gallen zum FC Zürich

Einzig Medizincheck könnte Transfer wegen früherer Kreuzbandrisse noch verhindern

Fazliji hatte beim FC St. Gallen Vertrag bis Sommer 2027

Tobias Wedermann Fussballchef

Bei der 3:4-Niederlage des FC St. Gallen fehlte Betim Fazliji am Sonntagnachmittag im Aufgebot der Ostschweizer. Am Abend erfährt Blick dann von der Einigung: Der Deal mit dem FCZ ist durch. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt nach Zürich. Einzig der am Montag geplante Medizincheck könnte aufgrund der schweren Verletzungshistorie Fazlijis und zweier Kreuzbandrisse dem Transfer noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Der FCZ erhält mit Fazliji mehr Super-League-Erfahrung im Kader sowie einen mental starken Kämpfer fürs Mittelfeld für vergleichsweise wenig Geld. Der 27-Jährige erhält im Gegenzug eine Möglichkeit, sich nach einer langen Leidenszeit wieder in die Position eines Stammspielers zu spielen.

In der Ostschweiz gilt Fazliji derweil als Fanliebling, wuchs im Rheintal auf und durchlief seine ganze Ausbildung beim FC St. Gallen, wo er noch einen Vertrag bis im Sommer 2027 gehabt hätte. Dort entwickelte er auch eine spezielle Beziehung zu Ex-Coach Peter Zeidler, der in den letzten Wochen kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er Fazliji sehr gerne zu den Grasshoppers geholt hätte. Nun unterzeichnet er seinen neuen Vertrag beim Stadtrivalen.

Dafür könnte der FCZ noch einen Spieler verlieren auf der Zielgerade des Transferfensters. Stade Brest ist heiss auf den 22-jährigen WM-Fahrer Livano Comenencia. Der Transfermarkt in Frankreich schliesst am Dienstag, in der Schweiz ist das Fenster noch eine Woche länger offen.

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