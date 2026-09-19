Kein anderes Super League Team hat öfter den Ball als Vaduz. In welchen beiden anderen Statistiken die Ländle-Kicker führen. Und was die grosse Frage zu Lutfi Dalipi ist. Hier gehts zum Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Vaduz dominiert in der Liga in Sachen Ballbesitz mit 55,5 Prozent

Lutfi Dalipi an 10 Toren beteiligt, Vertrag bei YB bis 2030

Thun hat 22 Gegentore, Vaduz 19: schlechteste Abwehrreihen der Liga

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Keine andere Mannschaft hat mehr Ballbesitz als der FC Vaduz. Im Schnitt ist die Elf von Marc Schneider 55,5 Prozent pro Spiel am Ball, auf den Plätzen folgt der FC Lugano (54,8 Prozent) und der FC Sion (53,9 Prozent). Ebenfalls auf dem ersten Platz liegen die Ländle-Kicker in Sachen Tacklings, 21 sind es pro Spiel. Hinzu kommen 34 Klärungen. Auch das ist Bestwert. Über allem aber steht der Ballbesitz, der am letzten Wochenende gegen den FCZ groteske Züge angenommen hat. In der ersten Halbzeit war Vaduz von 45 Minuten deren 34 am Ball. Am Ende aber verloren Dalipi und Co. das Spiel noch in der Nachspielzeit. Oder um es mit Schneider zu sagen: «Es ist ein Spiel, das man aus unserer Sicht nie und nimmer verlieren darf.»

Die grosse Frage

Kann der FCV Lutfi Dalipi im Ländle halten? Bei YB hat der 20-Jährige noch einen Vertrag bis 2030. Spielt er so wie bisher, dann ist die Rückkehr ins Wankdorf bloss noch eine Frage der Zeit. An zehn Toren ist der Offensivmann in den ersten acht Super-League-Spielen direkt beteiligt, insgesamt kreiert er 22 Tor-Chancen. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Nur YB-Juwel Alvyn Sanches toppt diese Marke und kommt auf 33 Möglichkeiten. Nicht ausgeschlossen, dass Dalipi Sanches bei YB einst ersetzen wird.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben die Bank und die Spieler, die wir haben und versuchen damit, das Maximum herauszuholen», sagt Marc Schneider nach der Niederlage gegen den FCZ, als er auf seine Auswechslungen angesprochen wird. Bislang kam in acht Spielen bloss ein Assist von der Bank, kein anderer Super-League-Trainer wechselt weniger Torbeteiligungen ein als Schneider. Ein Fakt, der angesichts der begrenzten finanziellen Mittel der Liechtensteiner aber keine Überraschung ist.

Die Blick-Prognose

Als die beiden Teams zum bislang letzten Mal aufeinandergetroffen sind, gabs ein Spektakel. 3:3 trennten sich Vaduz und Thun im Mai vor einem Jahr. Tore wirds wohl auch am Sonntag im Rheinpark schneien. Weil beide Mannschaften hinten nicht ganz dicht sind. Die Berner Oberländer stellen mit 22 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga, Vaduz mit deren 19 die zweitschlechteste.

Mögliche Aufstellung

Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack; Stark, Cabrera; Cocic; Dalipi, Monsberger.

Wer fehlt?

Akhalaia, Eberhard, Neelakandan, Öhri, Seiler, Sorgic (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Dalipi 4,63 Cabrera 4,38 Mack 4,13

Hier gehts zu den Vaduz-Noten.

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter Zrinko Prskalo pfeift die Partie im Ländle und wird an der Seitenlinie von Matthias Sbrissa und Nicolas Müller unterstützt. Vierter Offizieller ist Mirel Turkes, im VAR-Raum schaut Nico Gianforte nach dem Rechten.

Der Gegner

Ein Unentschieden reicht dem FCV und man würde Thun auf den Barrage-Platz verdrängen. Hier gehts zum Inside der Berner Oberländer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18 Uhr

Sa., YB – Servette, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

So., Vaduz – Thun 14 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr