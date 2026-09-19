Der FC Thun steht vor einer Schlüsselpartie gegen Vaduz. Nach drei Niederlagen in Folge droht der amtierende Meister auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen, falls Lausanne ebenfalls punktet – das ist das Thun-Inside.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Der FC Thun steckt im Loch. Die letzten drei Spiele gingen allesamt verloren und in der Tabelle ist man abgerutscht. Entsprechend wichtig wäre ein Sieg für die Moral gegen Aufsteiger Vaduz. Ansonsten würden die Liechtensteiner die Berner Oberländer in der Rangliste überholen und auf den Barrageplatz verdrängen. Doch es könnte gar noch schlimmer kommen. Sollte auch Lausanne sein Spiel gegen Lugano gewinnen, würden die Thuner gar auf dem letzten Platz in die Nati-Pause gehen. Es wäre ein tiefer Fall für den amtierenden Schweizer Meister.

Die grosse Frage

Wird die Defensive der Thuner halten? Der FCT stellt derzeit die schwächste Verteidigung der Liga. Bereits 22 Mal musste Goalie Niklas Steffen hinter sich greifen. Da ist es auch nicht hilfreich, dass mit Captain Marco Bürki eine wichtige Säule in der Defensive weiterhin gesperrt fehlen wird.

Gesagt ist gesagt

«Dopamin kommt mit den Siegen. Aber manchmal ist das auch ein Trugschluss», sagt Trainer Gian-Luca Privitelli nach dem 2:4 gegen Genf. Er spielt darauf an, dass nach den Siegen gegen Luzern und St. Gallen alle gejubelt haben, die Leistung aber nicht ganz zufriedenstellend war. Entsprechend sieht der 48-Jährige auch bei Niederlagen gute Dinge.

Die Blick-Prognose

Der FC Vaduz wird früh versuchen, alles rauszuhauen, was geht. Überstehen die Thuner diese Angriffswelle, kanns gut gehen, denn zuletzt waren die Thuner in der zweiten Hälfte häufig stärker als im ersten Durchgang. Genau gegenteilig sieht das beim Aufsteiger aus. Entsprechend wird prognostiziert, dass die erste Halbzeit mit 1:0 an Vaduz geht und Thun das Spiel nach dem Seitenwechsel noch dreht und die drei Punkte mit ins Berner Oberland nimmt.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Passavant, Mambwa; Maier, Roth, Käit, Strannegard; Labeau, Dursun.

Wer fehlt?

Verletzt fehlen Gutbub, Montolio und Seiler. Captain Bürki muss wegen seiner Roten Karte im Spiel gegen GC ebenfalls zuschauen.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Gutbub 4,5 Dursun 4,0 Käit 4,0

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Der Schiedsrichter

Zrinko Prskalo leitet das Spiel im Ländle. VAR ist Nico Gianforte.

Der Gegner

Der FC Vaduz kann sein Potenzial noch nicht über zwei Halbzeiten unter Beweis stellen. Gegen den FCZ verpassten es die Liechtensteiner schon in der ersten Hälfte den Deckel drauf zu machen. Dafür kassierten die Ländle-Kicker die Quittung und gingen als Verlierer vom Platz. Dies soll nicht noch einmal geschehen – hier kommt das Vaduz-Inside.

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9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18.00 Uhr

So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

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