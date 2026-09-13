In der ersten Halbzeit haben die Liechtensteiner alles im Griff. Das ist auch nicht besonders schwer, weil es die Zürcher den Gästen auch leicht machen.
Der einzige Kritikpunkt, den sich das Team von Trainer Marc Schneider gefallen lassen muss: Es verpasst es, das zweite Tor zu erzielen. Ansonsten zeigen die Ländle-Kicker einen engagierten und kontrollierten Auftritt.
All das geht dann aber nach dem Seitenwechsel komplett verloren. Die Vaduzer machen Fehler, lassen sich hinten reindrücken und haben gar keine Spielkontrolle mehr. Da hilft es auch nicht, dass von den Einwechselspielern keine neue Energie kommt. Am Schluss hätte der FCV einen Punkt verdient gehabt, doch auch die Niederlage geht mit der enttäuschenden zweiten Hälfte in Ordnung.
Füge jetzt Vaduz deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
4:2
8
2
13
5
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
2:4
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
1:0
7
-3
7
10
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
0:1
8
-4
6