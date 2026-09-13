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Vaduz-Noten gegen den FCZ
Sechs Ländle-Kicker sind ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Vaduz-Spieler zur 1:2-Niederlage gegen den FCZ.
Publiziert: 17:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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1/10
Emmanuel sichert dem FCZ den Sieg in letzter Sekunde.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

In der ersten Halbzeit haben die Liechtensteiner alles im Griff. Das ist auch nicht besonders schwer, weil es die Zürcher den Gästen auch leicht machen.

Der einzige Kritikpunkt, den sich das Team von Trainer Marc Schneider gefallen lassen muss: Es verpasst es, das zweite Tor zu erzielen. Ansonsten zeigen die Ländle-Kicker einen engagierten und kontrollierten Auftritt.

All das geht dann aber nach dem Seitenwechsel komplett verloren. Die Vaduzer machen Fehler, lassen sich hinten reindrücken und haben gar keine Spielkontrolle mehr. Da hilft es auch nicht, dass von den Einwechselspielern keine neue Energie kommt. Am Schluss hätte der FCV einen Punkt verdient gehabt, doch auch die Niederlage geht mit der enttäuschenden zweiten Hälfte in Ordnung.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
4:2
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
2:4
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
1:0
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
8
-4
6
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