In einer enttäuschenden Champions-League-Kampagne von YB sorgte er für einen Moment der Freude: Der junge Celtic-Fan Joshua ging mit seinen Feierlichkeiten vor der YB-Kurve viral. Nun haben ihn die Berner an ein Heimspiel eingeladen.

In der CL feierte er mit den YB-Fans

Für die Young Boys war es eine Champions-League-Kampagne zum Vergessen. Sang- und klanglos schied das Team bereits in der Vorrunde mit null Punkten als Letzter von 36 Mannschaften aus – ein bitteres Ende für den Schweizer Meister, der sich nach dem Überraschungserfolg in der Qualifikation so viel mehr erhofft hatte.

Am siebten Spieltag gastierte YB beim schottischen Meister Celtic in Glasgow. Der erhoffte Erfolg blieb zwar auch dort aus – die Berner verloren das Spiel mit 0:1 – die YB-Fans feierten nach Spielschluss dennoch ausgelassen: Der junge Celtic-Anhänger Joshua trat nach dem Spiel vor die Berner Kurve und animierte die Fans zu einer «La-ola-Welle». Die Szene verbreitete sich rasant auf Social Media und wurde zum viralen Hit.

Jetzt erhält die schöne Geschichte eine Fortsetzung. Via X teilte Joshuas Vater mit, dass sein Sohn und seine Familie eine besondere Überraschung vom Hauptstadtklub erhalten haben: YB hat die gesamte Familie am 5. April zum Heimspiel gegen Yverdon ins Wankdorf eingeladen.

Der amtierende Meister übernimmt die Organisation der Reise und ermöglicht Joshua damit ein unvergessliches Erlebnis. Für den jungen Celtic-Supporter könnte das der Beginn einer zweiten Fussballliebe sein – denn nach diesem besonderen Empfang in Bern dürfte sein Herz nun nicht nur grün-weiss, sondern auch immer mehr gelb-schwarz schlagen.

