Trotz Raphinhas Drohung vor der Partie geht Brasiliens Warten auf einen Sieg gegen Erzrivale Argentinien weiter: Die Brasilianer verlieren in der WM-Qualifikation das Prestige-Duell klar mit 1:4.

Auch ohne seinen Superstar Lionel Messi lässt Argentinien dem Nachbarn und ewigen Rivalen im heimischen Estadio Monumental von Buenos Aires nicht den Hauch einer Chance. Der Gastgeber geht bereits in der 4. Minute durch einen Treffer von Julian Alvarez in Führung.

In der 12. Minute erhöht Enzo Fernandez zum 2:0. Auf das Anschlusstor des ehemaligen Sion-Spielers Matheus Cunha (29.) antwortet Alexis Mac Allister noch vor der Pause mit dem 3:1. Giuliano Simeone erzielt in der 71. Minute schliesslich das 4:1 für die argentinische Nationalmannschaft.

Brasilien-Coach Dorival Junior vor dem Aus?

In Argentinien sind die Brasilianer nun seit 16 Jahren sieglos. Die bis dato letzte Partie zwischen den beiden grossen südamerikanischen Mannschaften entschied ebenfalls Argentinien im November 2023 im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro mit 1:0 für sich.

Argentiniens WM-Teilnahme stand schon vor dem Brasilien-Spiel fest. Der Leader der südamerikanischen Qualifikation kann vier Runden vor Schluss nicht mehr von einem Platz in den Top 6 verdrängt werden. Der dreifache Weltmeister wird zum 19. Mal in der Verbandsgeschichte bei einer WM dabei sein und hat sich seit 1974 für jedes Turnier qualifiziert.

Für Brasilien bleibt das WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko trotz der fünften Niederlage im 14. Quali-Spiel unverändert in Reichweite. Der fünfmalige WM-Champion liegt in der südamerikanischen Quali-Gruppe mit 21 Punkten auf Rang vier. Brasiliens Medien spekulieren dennoch bereits über eine Ablösung von Nationaltrainer Dorival Júnior nach nur einem Jahr Amtszeit.