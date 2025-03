In der Nacht auf Mittwoch spielt Brasilien in der WM-Qualifikation gegen seinen Erzrivalen Argentinien. Vor diesem Duell macht Offensivstar Raphinha eine emotionale Kampfansage. Im letzten Spiel scheuchte der Barça-Star Teamkollege Vinicius Junior vom Feld.

1/5 Raphinha macht den Argentiniern vor dem Duell in der WM-Qualifikation eine klare Ansage. Foto: Getty Images

Darum gehts In der WM-Quali kommts zum Duell zwischen Brasilien und Argentinien

Raphinha zeigt bei den Brasilianern Führungsqualitäten

Argentinien muss ohne Messi und Martinez spielen, Brasilien hat sieben Punkte Rückstand Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Seit beinahe sechs Jahren wartet Brasilien auf einen Sieg gegen seinen Erzrivalen Argentinien. In der Nacht auf Mittwoch (01:00 Uhr) wollen die Brasilianer im Duell mit dem Weltmeister im Zuge der WM-Qualifikation die Kräfteverhältnisse wieder klarstellen – zumindest kurzfristig. Bei nur fünf Siegen aus 11 Spielen und sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Argentinien geht es in Buenos Aires um mehr als Punkte.

Raphinha scheuchte Real-Superstar vom Platz

Lange waren die Brasilianer auf der Suche nach einem, der vorangeht. Nun scheint Raphinha (28), der bei Barcelona mittlerweile richtig aufblüht, in diese Rolle zu schlüpfen. «Was ein Anführer er ist, das hat er in seinem Verhalten gegenüber Vinicius bewiesen», freute sich Seleção-Captain Marquinhos über den 28-jährigen Flügelspieler nach dem wichtigen Sieg gegen Kolumbien.

Beim 2:1-Erfolg am Freitagabend lieferte Raphinha nicht nur ein Tor und eine Vorlage, sondern scheuchte seinen Teamkollegen Vinicius Junior (24) kurzerhand vom Platz. Der Real-Superstar trödelte kurz vor Abpfiff der Partie auf dem Feld und ignorierte die Anweisungen des Schiedsrichters, sich zu beeilen. Ohne Raphinha würde der dribbelstarke Flügelspieler wohl in dieser Nacht nicht auflaufen können, denn schliesslich drohte ihm eine Gelbsperre für das Duell gegen die Albiceleste.

Emotionale Kampfansage

Auch abseits des Platzes präsentiert sich der Barça-Star schlagfertig. In einem Interview mit der brasilianischen Legende Romario schickte er eine deutliche Kampfansage in Richtung der Argentinier: «Wir schlagen sie, da bin ich mir sicher. Auf dem Platz und neben dem Platz, wenn das nötig ist.»

Argentinien muss in diesem Spiel aufgrund von Verletzungen auf Superstar Lionel Messi (37) und Inter-Stürmer Lautaro Martinez (27) verzichten. In Abwesenheit des Dreh- und Angelpunkts des Weltmeisters ist sich Raphinha sicher, dass er ein Tor schiessen wird: «Ja, mit allem, was ich habe. Scheiss auf sie!»