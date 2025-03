1/5 Bei einem schnell ausgeführten Eckball von Joshua Kimmich (l.) schläft die komplette Hintermannschaft Italiens und Musiala kann ins leere Tor einschieben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Deutschland sichert Final Four der Nations League durch Balljungen-Aktion gegen Italien

Balljunge Noel (15) ermöglicht schnelles Tor durch Kimmich und Musiala

Pascal Keusch Redaktor Sport

Deutschland sichert sich im Rückspiel gegen Italien (3:3) nach einem spektakulären Spiel das «Final Four» der Nations League im eigenen Land. Der Held in dieser verrückten Partie in Dortmund ist aber kein Spieler – sondern Balljunge Noel (15).

Es ist bereits etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, Deutschland führt durch einen Elfmeter von Joshua Kimmich (30) mit 1:0 und drückt auf den zweiten Treffer. Gianluigi Donnarumma (26) kann einen Kopfball von Tim Kleindienst (29) gerade noch über den Kasten lenken, daraufhin diskutiert er wild mit seinen Mitspielern. Kimmich läuft zur Eckfahne. Ein Balljunge schaltet blitzschnell und wirft dem deutschen Kapitän subito den Ball zu.

Kimmich passt umgehend zur Mitte, während die Italiener immer noch aufeinander einreden, und Jamal Musiala (22) kann ins leere Tor einschieben.

Der Balljunge als Held

«Der Balljunge war sehr auf Zack, das ist auch nicht schlecht in so einem Spiel», lobte Kimmich. Nach der Partie überreichte er dem Balljungen Noel den Matchball und machte ein Foto mit ihm. Dann durfte der Teenager auch selbst noch an das RTL-Mikro schreiten. «Ich habe Joshua nach dem Spiel kurz getroffen. Er hat sich bedankt für den Assist sozusagen.» Weiter sagte er: «Ich hatte Augenkontakt mit Kimmich. Ich habe gesehen, dass er schnell den Ball brauchte.» Es sei sein «erstes Mal als Balljunge» gewesen. «Es fühlt sich wirklich sehr gut an», sagte der 15-Jährige über seinen sicherlich unvergesslichen Abend.

0:35 Bei Torspektakel gegen Italien: Kimmich signiert Ball für Balljungen nach Vorlage

«Grösste Peinlichkeit des italienischen Fussballs»

Auch TV-Experte Lothar Matthäus (64) war von der kuriosen Aktion begeistert. «Ich bin schon lange dabei, aber so was habe ich noch nie gesehen», sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler in der Halbzeitübertragung von RTL. Das Verhalten der in Diskussionen versunkenen Italiener tadelte er als «Totalversagen». Im Laufe der Übertragung wurde er sogar noch deutlicher. «Das ist wahrscheinlich die grösste Peinlichkeit des italienischen Fussballs. Da war das Ausscheiden gegen Nordmazedonien wahrscheinlich weniger peinlich», sagte Matthäus und spielte damit auf die verpasste Qualifikation für die WM 2022 in Katar an.

Auch die italienischen Medien kritisierten diese Aktion scharf. Eine «surreale Szene», eine «Peinlichkeit» schrieb die «Gazzetta dello Sport». «Es war Italien, unsere Nationalmannschaft, die sich lächerlich machte.» Auf Instagram bezeichnete die italienische Zeitung die Szene als «ein beklagenswertes Schläfchen».

