Tor in der Nachspielzeit Panama-Torschütze jubelt mit Thierry Henry

Im Halbfinale der Nations League zwischen den USA und Panama trifft Cecilio Waterman in der Nachspielzeit und gewinnt die Partie für Panama mit 1:0. Er stürmt nach dem Tor sofort in die Richtung von Thierry Henry, schreit ihn an und umarmt ihn.

Publiziert: 10:14 Uhr | Aktualisiert: vor 20 Minuten