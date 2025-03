1/8 Lamine Yamal musste nach dem Nations-League-Hinspiel gegen Holland Kritik einstecken. Foto: Getty Images

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lamine Yamal (17) hat im Nations-League-Hinspiel der Spanier gegen Holland (2:2) am Donnerstag Mühe mit der harten Gangart des Gegners und kommt nicht so richtig auf Touren. Der Stürmer des FC Barcelona wird von Rafael van der Vaart (42) im Fernsehen für seine schwache Leistung in der Partie kritisiert.

Beim holländischen TV-Sender «NOS» äussert sich der Fussball-Experte vor dem Rückspiel am Sonntag zu Yamals Auftritt und findet scharfe Worte. «Yamal fand es offensichtlich nicht gut, gegen Jorrel Hato antreten zu müssen. Das habe ich bemerkt. Ich sehe bei ihm mittlerweile Dinge, die mich etwas stören. Die Hosen sind etwas tiefer, er bemüht sich nicht zu sehr, die Gesten sind etwas oberflächlich», so der ehemalige Nationalspieler Hollands.

Yamal reagiert mit Torjubel auf Kritik

Van der Vaart ist also vor allem mit der Körpersprache Yamals unzufrieden, findet aber auch, dass man gerade in so jungem Alter jede Chance ergreifen und schätzen sollte. «Wenn man so jung ist, sollte man mit jeder Minute, die man für Spanien spielt, zufrieden sein. Egal wie gut man ist, in diesem Alter muss man es in jeder Minute und in jedem Spiel beweisen», kritisiert der 42-Jährige. Dennoch: «Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hato ihn einfach in der Tasche hatte», findet van der Vaart stattdessen Lob für den Holland-Verteidiger, der Yamal im ganzen Spiel im Griff hatte.

Ausgerechnet Hato fehlt im Rückspiel jedoch aufgrund einer Roten Karte. Spanien gewinnt die Partie gegen Holland schliesslich nach Elfmeterschiessen und zieht in den Halbfinal der Nations League ein. Und Lamine Yamal? Der Youngster verschiesst zwar einen Elfmeter, erzielt aber zuvor das zwischenzeitliche 3:2 in der Verlängerung. Dabei reagiert er gleich auf die scharfe (Hosen-)Kritik von van der Vaart. Bei seinem Jubel zieht der Barça-Star nämlich die Hose demonstrativ nach unten, einige seiner Mitspieler tun es ihm gleich.

Instagram-Post Richtung van der Vaart

Nach dem Spiel legt Yamal auf Instagram nochmals nach. Der Stürmer postet mehrere Bilder vom Spiel, darunter auch eine Collage im Stile von Vorher/Nachher-Bildern von van der Vaart und seinem provokanten Torjubel. Zum Beitrag schreibt der 17-Jährige: «Hosen runter, ein Tor, verschossener Elfmeter und im Halbfinal – hehehehe, weiter gehts Spanien!» Eine unmissverständliche Botschaft Richtung van der Vaart.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der 109-fache holländische Nationalspieler ist auch beim Rückspiel wieder als TV-Experte bei «NOS» im Einsatz und wählt dieses Mal versöhnlichere Worte. «Genau deshalb ist er ein Topspieler. Du spielst wirklich schlecht, aber dann kommt immer dieser Moment – die Ballkontrolle ist fantastisch, das Tor wunderschön», sagt van der Vaart angesprochen auf das sehenswerte Tor des Spanien-Stürmers – und findet so doch noch etwas Lob für Yamal.