Sydneys Schertenleib muss mit Barcelona gegen Real als Verliererin vom Feld. Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts Barcelona verliert erstmals im Clásico. Ende einer 14-jährigen Serie

Werder Bremen erreicht historisch ersten DFB-Pokalfinal der Frauen

Lucas Werder Reporter Fussball

Barcelona mit zweiter Heim-Pleite

Es ist das Ende einer unfassbaren Serie. Zum ersten Mal seit 14 Jahren verliert der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zwei Heimspiele in einer Saison. Im Olympiastadion müssen die Katalaninnen gegen Real Madrid eine 1:3-Pleite einstecken. Nach ihrem Traumtor in der Champions League gegen Wolfsburg (4:1) steht Sydney Schertenleib (18) beim Serienmeister in der Startelf und verpasst nach einer Viertelstunde nur ganz knapp ihr drittes Saisontor. Zur Matchwinnerin wird die Schottin Caroline Weir, die Real mit einem Doppelpack in der Schlussphase im 19. Anlauf zum ersten Clásico-Sieg überhaupt schiesst. In der Tabelle liegen die Verfolgerinnen aus der Hauptstadt nur noch vier Punkte zurück, sieben Runden sind noch zu spielen. Zum letzten Mal ging der Titel in der Saison 2018/2019 nicht nach Barcelona.

Peng und Arfaoui schreiben Geschichte

Das Frauen-Team von Bremen steht zum ersten Mal in der Geschichte im DFB-Pokalfinal. Im mit 57’000 Fans ausverkauften Hamburger Volksparkstadion bezwingt Werder den grossen Rivalen HSV mit 3:1 nach Verlängerung. Mit dabei sind auch die beiden Schweizerinnen Livia Peng (23) und Amira Arfaoui (25), die beide in der Bremer Startelf stehen. Beim einzigen Gegentor ist Nati-Goalie Peng machtlos. Im Final am 1. Mai wartet nun Top-Favorit Bayern München. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird der Titel nicht nach Wolfsburg gehen.

Altmeisterin trifft noch immer

Auch mit 39 Jahren hat die sechsmalige Weltfussballerin Marta ihre Schuhe noch nicht an den Nagel gehängt. Am vergangenen Wochenende erzielte die Brasilianerin beim 2:0-Sieg von Orlando Pride gegen Gotham per Penalty ihren ersten Saisontreffer. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen liegt das Team aus Florida weiter an der Tabellenspitze. Auch die Teams der beiden Schweizerinnen Ana Maria Crnogorcevic und Ramona Bachmann fahren Siege ein. Seattle Reign schlägt NC Courage mit 2:1, Crnogorcevic wird nach einer Stunde ausgewechselt. Houston Dash bezwingt Chicago (2:1), Bachmann wartet nach leichten Beschwerden aber noch auf ihren ersten Saisoneinsatz.

Xhemaili nach Sieg mitten im Krimi

Das niederländische Meisterrennen steuert auf ein Hitchcock-Finale zu. Im Spitzenspiel bezwingt PSV Eindhoven Leader Ajax mit 3:1 und springt dadurch selbst an die Tabellenspitze – punktgleich mit Twente, Amsterdam folgt einen Zähler dahinter. Riola Xhemaili (22) liefert einmal mehr eine starke Partie ab. Noch vier Spieltage stehen aus.

