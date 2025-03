1/4 Nati-Stürmerin Iman Beney fällt verletzt aus. Foto: TOTO MARTI

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nati-Spielerin Iman Beney (18) hat sich im Spiel der Young Boys gegen den FCZ am Sprunggelenk verletzt. Ihr Verein meldet, dass die Stürmerin mehrere Wochen ausfallen wird.

Damit wird Beney (7 Länderspiele), die zuletzt stets im Aufgebot von Nati-Trainerin Pia Sundhage stand, die Nations-League-Spiele gegen Frankreich (4. April in St. Gallen) und Island (8. April in Reykjavik) verpassen. In der Women's Super League stand Beney in 16 von 17 Spielen für YB auf dem Platz und verbuchte dabei sieben Tore und zwei Vorlagen.