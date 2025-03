Cédric Zesiger bekam nach langer Nati-Durststrecke seine Chance in der Startelf. Obwohl der Augsburg-Verteidiger mit dicker Lippe anstatt einem Sieg nach Hause reist, hat er sich für weitere Aufgaben aufgedrängt.

Nati-Verteidiger muss in Kabine genäht werden

Nati-Verteidiger muss in Kabine genäht werden

1/6 Erstmals seit November 2023 steht Cédric Zesiger am Freitag wieder Mal in der Nati-Startelf. Foto: TOTO MARTI

Die nordirische Härte haben die Schweizer Nati-Spieler am Freitag trotz Freundschaftsspiel zu spüren bekommen. Schon nach fünf Spielminuten kriegt Cédric Zesiger (26) einen gegnerischen Ellbogen ins Gesicht, Blutflecken auf dem Trikot, Wunde an der Lippe.

«Ich muss die nachher in der Kabine noch kurz nähen», sagt der Verteidiger nach der Partie zu Blick. Zesiger ist «nicht happy», dass die Schweiz auch das achte Spiel in Folge nicht gewinnen konnte. Lieber wäre er mit einem Sieg anstatt einer dicken Lippe nach Hause geflogen.

Er bemängelt die Kreativität in der Offensive, die Qualität des Platzes und gibt zu, dass es zu Beginn der Partie in Belfast noch zu Abstimmungsproblemen in der Nati-Defensive gekommen ist. Auch vor dem Gegentor: «Es ist ein Abstimmungsfehler zwischen Stefan Gartenmann und mir, wo wir den Ball besser verteidigen können. Auch beim anschliessenden Freistoss haben wir geschlafen und hätten Gregor Kobel besser helfen können.»

2:27 Gartenmann selbstkritisch: «War nicht mein bestes Spiel»

Erst sein fünftes Länderspiel für die Schweiz

Trotz der angesprochenen Kritikpunkte wirkt der 26-Jährige zufrieden. Kein Wunder: Obwohl er seit zwei Jahren fast pausenlos mit im Nati-Kader dabei ist, ist es am Freitagabend erst sein fünftes Länderspiel – sein drittes von Beginn an. Nach Papi-Freuden und starken Leistungen beim neuen Klub Augsburg nimmt Zesiger sein Momentum mit in die Nati – Blick-Note 5.

«Beweisen muss ich mich nicht, aber ich wollte diese Chance packen, einfach und solid spielen und ich bin zufrieden, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte», so der 1,94-m-Mann.

Nach der gezeigten Leistung ist es möglich, dass er nicht wie zuletzt wieder Monate auf den nächsten Einsatz warten muss. Zesiger hat sich für weitere Nati-Auftritte aufgedrängt.

Ob er allerdings bereits wieder gegen Luxemburg zum Zug kommt, ist fraglich. Mit Eray Cömert, Aurèle Amenda und Albian Hajdari hat Murat Yakin noch drei Innenverteidiger im Kader, die ebenfalls heiss sind auf Einsatzminuten. Auch Zesiger gibt zu: «Klar, hofft man immer auf Einsätze, aber es sind Testspiele und der Trainer möchte möglichst vielen eine Chance geben – sollte ich sie nochmals bekommen, wäre ich natürlich happy.»

1/17 Gefrusteter Captain: Breel Embolo und die Nati gewinnen auch in Nordirland nicht. Foto: TOTO MARTI

1:08 Blick-Fussballchef schätzt ein: «Die erste Halbzeit der Nati war wirklich schwach»