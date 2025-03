1/17 Gefrusteter Captain: Breel Embolo und die Nati gewinnen auch in Nordirland nicht. Foto: TOTO MARTI

Lucas Werder Reporter Fussball

Eigentlich darf man nicht überrascht sein. «Ich bin nicht besonders schnell oder besonders stark, aber ich kämpfe und gehe keinem Zweikampf aus dem Weg», hatte Stefan Gartenmann (28) diese Woche im Kurz-Trainingscamp in Almancil über sich selbst gesagt. Zwei Tage später beweist der Nati-Neuling in Belfast unfreiwillig, dass er zumindest mit dem ersten Teil seiner Aussage nicht unrecht hatte.

Eine Viertelstunde ist im Windsor Park gespielt, als Debütant Gartenmann nach einem langen nordirischen Ball ein erstes Mal im Schilf steht. Den deutlich schnelleren Bonis kann der Schweizer Innenverteidiger nur noch mit einem Foul stoppen. Sekunden später führen die Gastgeber mit 1:0. Ein Albtraum-Start für den Nati-Dänen.

Auch Schmidt nicht tadellos

Es sollte aber nicht Gartenmanns letzte Unsicherheit bleiben. Mitte der ersten Halbzeit steht er nach einem langen Ball erneut falsch, dieses Mal kann Zesiger den Fehler seines Abwehrkollegen aber ausbügeln. Auch Isaac Schmidt (25), der andere neue Name in Murat Yakins Startelf, findet nur schwer den Tritt in seiner Länderspiel-Premiere. Auch er verschätzt sich kurz vor der Pause, ausgerechnet Gartenmann kann dieses Mal zumindest halbwegs klären.

Im Lauf der Partie legen die beiden neuen Nati-Gesichter ihre Startnervosität aber zumindest teilweise ab. Gartenmann beweist mit seinen Zuspielen auf Vargas und Zeqiri mehrfach, dass er ein ganz passables Füsschen hat. Und kurz nach dem Seitenwechsel entlockt er dem nordirischen Publikum mit einem Dribbling als hinterster Mann sogar noch ein Raunen. Auch Schmidt steigert sich und schaltet sich immer besser ins Schweizer Angriffsspiel ein. Nach einer Stunde muss er trotzdem runter, für ihn kommt mit Lucas Blondel (28) ein weiterer Debütant. Für den Boca-Rechtsverteidiger ist die Partie in Nordirland sein erster Einsatz überhaupt auf europäischem Boden.

Sanches verletzt sich

Mit Alvyn Sanches (22) kommt auch noch Nati-Neuling Nummer vier zum Einsatz. Einen richtig überzeugenden Eindruck hinterlassen aber auch die beiden Einwechselspieler nicht. Wobei immerhin über die rechte Seite, auf der sich Blondel und Sanches einfügen, in der zweiten Halbzeit etwas mehr nach vorne geht als zuvor mit Schmidt und Ndoye.

Vor allem für Sanches ist es dennoch ein ganz bitteres Debüt. In der Nachspielzeit knickt der Lausanne-Spielmacher an der Seitenlinie unglücklich weg und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Übrigens: Mit 160 ist Gartenmann am Ende der Schweizer mit den meisten Ballkontakten. Für weitere Aufgaben hat sich der Verteidiger in Belfast zumindest vorerst aber nicht empfehlen können.