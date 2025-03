Die Schweizer U21-Nationalmannschaft verliert ihr erstes Länderspiel im Jahr 2025. Das Team von Sascha Stauch unterliegt in einem Testspiel in Marbella Österreich 0:2.

U21-Nationaltrainer Sascha Stauch verliert mit einer runderneuerten Mannschaft das erste Länderspiel. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Darum gehts Schweizer U21-Nationalmannschaft verliert Testspiel gegen Österreich mit 0:2

Nur Spieler mit Jahrgang 2004 und jünger im Kader für kommende Qualifikationsperiode

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Beide Gegentore kassiert die vom Basler Leon Avdullahu angeführte Schweizer Equipe in der ersten Halbzeit. Dijon Kameri von Altach trifft in der 11. Minute, Furkan Dursun von Rapid Wien sechs Minuten vor der Pause.

Im Schweizer Kader stehen nach der enttäuschend verlaufenen EM-Qualifikation im Hinblick auf die kommende Qualifikationsperiode nur Spieler mit Jahrgang 2004 und jünger. Für die Endrunde in der Slowakei in diesem Sommer qualifizierte sich die Schweiz nicht. Sie belegte in ihrer Gruppe hinter Rumänien und Finnland nur Platz 3.

