Schertenleib-Show geht weiter

Der kometenhafte Aufstieg von Sydney Schertenleib (18) geht ungebremst weiter. Beim 2:0-Auswärtssieg auf Teneriffa spielt die Nati-Offensivspielerin nicht nur zum ersten Mal für Barcelona 90 Minuten durch, sondern bereitet auch gleich beide Tore vor. Nach Abpfiff wird die Zürcherin zur Spielerin des Spiels gewählt. «Sie wird jeden Tag noch besser», schwärmt Barça-Trainer Pere Romeu.

Freiburg gewinnt Schweizer Drama-Spiel

Sind die Meisterträume der beiden Frankfurt-Schweizerinnen Géraldine Reuteler (25) und Nadine Riesen (24) geplatzt? Im Montagabendspiel führt der Tabellenzweite auswärts gegen Freiburg nach 90 Minuten mit 2:1 – und muss am Ende trotzdem als Verlierer vom Platz. Die Breisgauerinnen, bei denen Julia Stierli (27) und Svenja Fölmli (22) in der Startelf stehen, drehen die Partie in der Nachspielzeit. Den 3:2-Siegestreffer erzielt mit Joker Leela Egli (18) eine weitere Schweizerin. Damit liegt Frankfurt fünf Runden vor Schluss neu sechs Punkte hinter Leader Bayern München.

Bremen vermisst Nati-Goalie

Vergangenes Wochenende musste Livia Peng (23) gegen Hoffenheim (1:0) kurz vor Ende mit einer Gehirnerschütterung vorzeitig vom Platz. Gegen Leverkusen fehlt die Nati-Nummer 2 und muss zuschauen, wie ihr Team gleich mit 0:6 untergeht. Immerhin: Die Bremer Verantwortlichen zeigen sich vorsichtig optimistisch, dass Peng am kommenden Samstag im Pokalhalbfinal gegen den HSV wieder im Tor stehen wird. Gespielt wird im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion vor 57'000 Fans!

Juve patzt ohne Schweizerinnen

Die beiden Nati-Spielerinnen Alisha Lehmann und Viola Calligaris haben unter dem neuen Juventus-Trainer Max Canzi weiter einen schweren Stand. Bei der überraschenden 0:2-Niederlage gegen die Fiorentina sitzt Lehmann einmal mehr 90 Minuten auf der Bank, Calligaris steht gar nicht erst im Kader. Trotz der Pleite hat Juventus noch immer sieben Verlustpunkte Vorsprung auf Verfolger Inter. Noch fünf volle Runden sind ausstehend.

Bachmann muss sich gedulden

Zum Start in die neue NWSL-Saison unterliegt Houston Dash zu Hause Washington Spirit mit 1:2. Dabei fehlt Ramona Bachmann (34) im Kader des Heimteams. Die Nati-Spielmacherin ist nach einer kleineren Blessur noch nicht wieder bei 100 Prozent. Dafür steht Ana Maria Crnogorcevic (34) bei Seattle Reign in der Startelf. Einen Sieg kann aber auch die Rekordnationalspielerin nicht einfahren. Die Partie gegen Sky Blue FC endet 1:1.

