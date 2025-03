1/5 Géraldine Reuteler trifft mit ihrem Tor massgeblich zum 2:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt bei. Foto: imago/Jan Huebner

Auf einen Blick Schweizer Fussballerinnen im Ausland: Erfolge und Herausforderungen in verschiedenen Ligen

Reuteler, Xhemaili und Schertenleib zeigen starke Leistungen für ihre Teams

Reuteler erzielt 13. Torbeteiligung im 14. Ligaspiel für Eintracht Frankfurt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Julian Sigrist Redaktor Sport

Reuteler mit erfolgreicher Rückkehr

Zum ersten Mal seit drei Wochen steht Nati-Star Géraldine Reuteler (25) bei Eintracht Frankfurt wieder auf dem Platz. Und die Mittelfeldspielerin kommt gut aus ihrer Verletzungspause zurück. Mit einem 2:1-Sieg gegen die SGS Essen verteidigt die Eintracht den zweiten Tabellenplatz. Reuteler steht in der Startelf und trifft nach rund 20 Minuten zur 1:0-Führung. Es ist in dieser Saison bereits ihre 13. Torbeteiligung im 14. Ligaspiel!

Xhemaili glänzt bei PSV-Sieg

Dank eines 4:1-Siegs gegen den Tabellenletzten Telstar bleibt die PSV Eindhoven in Holland an Spitzenreiter Ajax Amsterdam dran. Die vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Schweizerin Riola Xhemaili (22) erzielt zuerst das 1:0 und bereitet danach das 3:0 vor. Für Xhemaili, die nach etwas über einer Stunde ausgewechselt wird, sind das die Skorerpunkte elf und zwölf in dieser Saison. Nach der Partie wird die Mittelfeldspielerin zum «Hero of the Match» ausgezeichnet.

Schertenleib erneut in der Startelf

Nach ihrer Torpremiere vor drei Wochen und ihrem gelungenen Startelfdebüt 14 Tage später steht Nati-Shootingstar Sydney Schertenleib (18) auch gegen den FC Valencia in der Anfangsformation. Beim 4:1-Sieg des FC Barcelona kann sie zwar keine Torbeteiligung sammeln, das 1:1 leitet sie aber ein. Beim Stand von 2:1 wird das Nati-Juwel nach einer Stunde ausgewechselt. Barça fährt im Anschluss den 20. Sieg im 21. Ligaspiel nach Hause.

Wälti und Maritz müssen Titel-Hoffnungen begraben

Für den FC Arsenal und Aston Villa ist der Viertelfinal im FA Cup Endstation. Die Londonerinnen, bei denen Nati-Captain Lia Wälti (31) für einmal nur von der Bank kommt, verlieren mit 0:1 gegen den FC Liverpool. Auch Noelle Maritz (29) wird bei Aston Villa nur eingewechselt, und kann die 0:2-Niederlage gegen Manchester City nicht mehr verhindern. Während die Gunners in der Liga noch Aussenseiter-Chancen auf den Titel haben, kämpft Aston Villa um den Abstieg.

Freiburg gewinnt Schweiz-Duell in der Bundesliga

Vier Schweizerinnen stehen beim Duell zwischen Turbine Potsdam und dem SC Freiburg auf dem Rasen. Jubeln können am Ende Julia Stierli (27), Svenja Fölmli (22) und Leela Egli (18). Während Stierli und Fölmli beim 1:0-Erfolg der Freiburgerinnen in der Startelf stehen, wird Egli zehn Minuten vor Schluss eingewechselt. Mia Schmid (19), die bei Potsdam durchspielt, muss hingegen auch nach 16 Spielen auf den ersten Sieg warten.