Zwei Wochen nach ihrem ersten Torerfolg für Barcelona schafft Sydney Schertenleib erstmals den Sprung in die Startelf.

Sydney Schertenleib debütiert in Barcelonas Startelf beim 8:1-Kantersieg

Lia Wälti gewinnt mit Arsenal das Londoner Derby gegen West Ham

Chelsea-Rekordtransfer Naomi Girma verletzt sich bei ihrem 59-minütigen Debüt

Schertenleib glänzt bei Startelf-Debüt

Zwei Wochen nach ihrem Premieren-Treffer steht Sydney Schertenleib (18) zum ersten Mal in der Barcelona-Startelf. Beim 8:1-Kantersieg bleibt die Zürcherin zwar ohne Skorerpunkt, dafür spielt sie 90 Minuten durch und beeindruckt mit einer überragenden Passquote von 97 Prozent. Auch die insgesamt 108 (!) Ballkontakte sind der Top-Wert ihres Teams.

Wälti gewinnt Schweizer London-Derby

Lia Wälti und Arsenal fahren den zweiten Derbysieg innert zwei Wochen ein. Nach dem 5:0 gegen Tottenham schlagen die Gunners auch West Ham mit 4:3 – trotz Mega-Fehlstart. Schon nach zwölf Minuten liegt Arsenal mit 0:2 zurück. Beim ersten Gegentor sieht Wälti nicht gut aus, als sie das Kopfballduell gegen Torschützin Tysiak verliert. Bei West Ham steht Seraina Piubel (24) in der Startelf, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Rekord-Transfer erlebt bitteres Debüt

Mit einer Ablöse von einer Million Franken ist Naomi Girma (24) seit diesem Winter die teuerste Spielerin der Fussball-Geschichte. Für ihren neuen Klub Chelsea kommt die US-Nationalspielerin beim 2:2 gegen Brighton nach kleineren Verletzungsproblemen endlich zu ihrem Debüt. Dieses dauert allerdings nur 59 Minuten, ehe die Verteidigerin verletzt ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, wie lange Girma erneut ausfällt. Für Leader und Titelverteidiger Chelsea ist das Remis beim Mittelfeldklub Brighton erst der zweite Punktverlust im 15. Saisonspiel.

Juventus ohne Nati-Spielerinnen auf Meisterkurs

Gleich zum Auftakt in die Meisterrunde macht Juventus mit einem 4:3-Sieg gegen die AS Roma einen grossen Schritt in Richtung Titel. Die beiden Schweizerinnen Alisha Lehmann (26) und Viola Calligaris (28) kommen dabei aber nicht zum Einsatz. Lehmann sitzt 90 Minuten auf der Bank, Calligaris fehlt mit Oberschenkelproblemen. Bei den Römerinnen wird Alayah Pilgrim (21) in der Schlussphase eingewechselt, bleibt aber unauffällig. Sieben Spiele vor Saisonende hat Juventus zehn Punkte Vorsprung auf die Roma und Inter Mailand, das ein Spiel weniger ausgetragen hat.