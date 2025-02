1/7 Der Kunstrasen im Viking-Stadion ist für Smilla Vallotto alles andere als Neuland. Foto: TOTO MARTI

Nervös? Nicht Smilla Vallotto (20). Tiefenentspannt nimmt die Nati-Mittelfeldspielerin am Montagnachmittag auf der Tribüne des Viking-Stadions Platz. Dabei trennen sie nur noch ein paar Stunden vom Duell zwischen der Schweiz und Norwegen (18 Uhr) – dem ungewöhnlichsten Spiel ihres Lebens.

Hier in Stavanger, dem Austragungsort des zweiten Nation-League-Gruppenspiels, hat Vallotto den Grossteil ihres Lebens verbracht. Als sie vier Jahre alt ist, zieht die Familie von Genf in die südnorwegische Hafenstadt. Noch heute leben ihre Eltern nur ein paar Autominuten vom Stadion entfernt.

«Es ist schon speziell, hier zu Hause zu sein und auf diesem Rasen aufzulaufen, auf dem ich jahrelang gespielt habe», sagt Vallotto. Bis 16 kickt sie im Nachwuchs von Viking Stavanger, bevor sie nach Oslo an die Jugendakademie von Stabaek wechselt. Dort schafft sie 2022 den Durchbruch und zieht zwei Jahre später zum schwedischen Top-Klub Hammarby weiter.

Bis zur U16 für Norwegens Nati

Dass Vallotto am Dienstagabend für die Nati aufläuft, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Bis zu U16 spielt sie für die norwegische Auswahl. «Ich habe aber nie wirklich das Vertrauen der Trainer gespürt», erinnert sie sich. Das ist anders, als sie 2021 zum ersten Mal für die Schweizer U19-Nati aufgeboten wird. Zwei Jahre später debütiert sie unter Inka Grings fürs A-Team.

Das Spiel am Dienstagabend wird bereits ihr 18. Länderspiel-Einsatz. Und der ist auch noch aus einem anderen Grund besonders speziell. Denn Vallotto kennt gleich mehrere Gegenspielerinnen persönlich. Vor allem mit Justine Kielland (22), die beim deutschen Rekordmeister Wolfsburg unter Vertrag steht, hat sie eine enge Beziehung. Beide haben mehrere Jahre bei Stabaek zusammengespielt. «Wir sind gute Freundinnen. Hoffentlich stehen wir morgen beide zusammen auf dem Platz», so Vallotto.

Vallotto gibt Torjubel-Garantie ab

Ob es in Stavanger tatsächlich zum Freundinnen-Duell kommt, hängt auch von Pia Sundhage (65) ab. Gegen Island liess die Nati-Trainerin Vallotto von Beginn an auflaufen, obwohl die Offensivspielerin mit ihrem schwedischen Klub noch gar nicht in die Saison gestartet ist. «Ich bin noch nicht ganz so in Form wie im letzten Herbst. Aber wir hatten vor zwei Wochen ein hartes Trainingslager in Marbella, wo wir teilweise dreimal täglich trainiert haben. Ich bin also fit», verspricht Vallotto.

Einem Einsatz im Duell zwischen ihren beiden Heimatländern steht also nichts im Wege. Und sollte Vallotto ausgerechnet in Stavanger ihren zweiten Länderspieltreffer erzielen, würde sich beim Jubeln nicht zurückhalten. «Schliesslich spiele ich ja für die Schweiz», so Vallotto.

