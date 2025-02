In Norwegen will die Schweizer Nati am Dienstag (18 Uhr) den kleinen Fehlstart in die Nations League korrigieren. Bei den Gastgeberinnen fehlen neben einem ganz grossen Namen auch viele Fans.

1/8 Die Schweizer Frauen-Nati bereitet sich auf der Nations-League-Duell mit Norwegen vor. Im Bild: Sport-Coordinator Johan Djourou mit Sydney Schertenleib (SUI) und Smilla Vallotto (SUI). Foto: TOTO MARTI

Doch kein Schweizer Startelf-Umbau

Nach dem 0:0 gegen Island hatte Pia Sundhage (65) Wechsel angekündigt. Einen Tag vor dem Duell gegen Norwegen (18 Uhr) rudert die Nati-Trainerin zumindest ein kleines bisschen zurück. «Mit etwas Distanz bewerte ich die Leistung nicht mehr ganz so negativ wie direkt nach dem Spiel», erklärt Sundhage. «Ich bin ein Fan von zweiten Chancen!» Einzelne Wechsel in der Startelf seien aber dennoch möglich.

Norwegen schon unter Druck?

Wie die Nati ist auch Norwegen ohne Sieg in die Nations League gestartet. Gegen die Gruppenfavoritinnen aus Frankreich mussten die Skandinavierinnen am letzten Freitag in Toulouse eine knappe 0:1-Pleite hinnehmen. Stehen also schon im zweiten Gruppenspiel beide Teams unter Druck? «Natürlich wollen beide zurückschlagen», sagt Superstar Ada Hegerberg (29). «Aber wir spielen zu Hause, das ist eine grosse Chance.»

Bitterer Moment für Norwegen-Trainerin

Norwegen-Trainerin Gemma Grainger (42) hat keine guten Erinnerungen an ihr letztes Aufeinandertreffen mit der Schweiz. Im Oktober 2022 steht die Engländerin noch an der Seitenlinie der walisischen Nationalmannschaft. Und unterliegt mit dieser der Nati im entscheidenden Playoffspiel der WM-Quali mit 1:2 nach Verlängerung. Im Letzigrund beschert Fabienne Humm (38) der Schweiz mit ihrem Tor in der 121. Minute das Ticket nach Australien und Neuseeland. «Ein herzzerbrechender Moment», erinnert sich Grainger.

Superstar fällt aus

Mit Ingrid Syrstad Engen (26) verpasst einer der grössten norwegischen Stars das Duell gegen die Schweiz. Die defensive Mittelfeldspielerin des FC Barcelona fällt mit einer Wadenverletzung aus und ist bereits zurück nach Spanien gereist. Zumindest aus Schweizer Sicht sind das gute Nachrichten. Syrstad Engen gehört bei den Katalaninnen, für die sie seit 2021 aufläuft, zu den Leistungsträgerinnen und gewann zuletzt zweimal in Folge die Champions League.

Nur 2500 Fans erwartet

Auf einen Hexenkessel muss sich die Nati in Stavanger nicht einstellen. Nur gerade 2500 Tickets sind für den ersten norwegischen Heim-Auftritt des Jahres verkauft worden. Dabei gilt Norwegen eigentlich als eine Hochburg des Frauenfussballs. Schuld sind die Schulferien, welche diese Woche begonnen haben. Das Viking-Stadion, auch bekannt als Lyse Arena, bietet Platz für 15'900 Fans. Wie in den meisten norwegischen Stadien wird auf Kunstrasen gespielt.

Spanische Pionierin pfeift

Mit der Zweitligapartie zwischen Burgos und Cartagena leitete Marta Huerta de Aza (34) im vergangenen August als erste Frau in der Geschichte des spanischen Fussballverbandes ein Profispiel der Männer. Seither hat sie zehn weitere Begegnungen in der Segunda Division arbitriert. Während der WM 2023 sorgte Huerta de Aza in ihrem Heimatland für Schlagzeilen, als sie einem Radiosender verriet, dass sie ein Finaleinzug Spaniens zwar freuen würde, sie das Endspiel aber lieber selber pfeifen würde.